Lucie Šafářová o své štíhlé postavě: Mateřství je náročnější než tenis

Bývalá špičková sportovkyně Lucie Šafářová vyměnila tenisové kurty za mateřství. Rovnou po ukončení kariéry se z ní stala maminka. Nyní už má se svým manželem hokejistou Tomášem Plekancem děti dvě a celý její život se tak točí kolem nich.

Pětatřicetileté Lucii mateřství velmi svědčí. Půvabná tenistka má dokonce hubenější postavu, než před těhotenstvím. Díky své dceři Leontýnce je v neustálém pohybu.

Těžké začátky kariéry

Ten, kdo si myslí, že si tenistky vydělají hodně peněz, je na omylu. Lucie v pořadu Na Kafeečko objasnila, jak to v tenisovém světě chodí. „Tvrdě jsem trénovala od mala, ve čtrnácti letech jsem skoro skončila kvůli zádům. K tenisu musí mít člověk vztah, musí ho to bavit aby došel na tu vrcholovou úroveň. Sezóna mě ze začátku stála jeden milion korun. Náklady se ti zaplatí, když budeš v první padesátce. Až ve světové dvacítce si můžeš tenisem vydělat." I když Lucie byla úspěšná už jako velmi mladá, nikdy vydělané peníze nerozhazovala. Byla si dobře vědoma toho, že pochází z chudých poměrů, a tak si těžce vydělané peníze šetřila.

Z kurtu k dětem

Lucie se hned po ukončení kariéry stala maminkou. První na svět přišla dcera Leontýnka, která je dle slov Lucie velmi akční. „Leontýnka pořád někde běhá, i s raketou jí to jde, začala chodit i na gymnastiku. Potřebuje něco akčního aby se vyřádila. V tenise jsem byla klidná, málokdy jsem se rozčílila, to se ovšem nedá říct o mateřství. Leontýnka mě dovede rozčílit tak, že zakřiřím, ani nevím jak." Půvabná tenistka se netají tím, že má se svým manželem perfektní vztah. Vzájemně si často vyznávají své city i veřejně na sociálních sítích. „Tomáš mi hodně pomáhá, zastane plno práce s dětmi. Bez něj bych se zhroutila," přiznala otevřeně.

Smečka dětí

Plekanec má z předchozího vztahu se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou dva syny. Čas od času se tak stane, že se u nich doma sejdou rovnou čtyři děti. „Ze záčatku jsem z toho měla respekt, ale teď už vím, že to je fajn. Oni si hrají spolu a taky s Leontýnkou. Když u nás kluci nejsou, Leontýnka se vyžaduje více pozornosti po mně." Lucie je tak s dětmi už velmi zkušená, nabízí se tedy otázka, zda by ještě chtěla další dítě. „Ne! Nikdy! Druhé těhotenství jsem měla docela těžké. Do tří měsíců jsem jenom zvracela. S Leontýnkou jsem nezvracela ani jednou a s Oliverkem do třetího měsíce nonstop. Zhubla jsem sedm kilo," prozradila rázně. Zároveň dodala, že mateřství je v mnoha ohledech těžší než vrcholový sport.