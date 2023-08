Dcera Kateřiny Neumannové už netvoří pár s modelem, na koho si brousí zuby?

Půvabná dcera olympijské vítězky Kateřiny Neumannové má kolem sebe jistě celou řadu zájemců, kteří by ji rádi pozvali na rande a ulovili její srdce. A právě ti mají nyní šanci. Jak totiž nadaná sportovkyně prozradila, její vztah s modelem Oliverem Průchou je minulostí.

Z dcery olympijské vítězky Kateřiny Neumannové vyrostla nesmírně půvabná a nadaná slečna. Devatenáctileté Lucii se daří jak ve škole, tak ve sportu a už teď je jasné, že má před sebou zářnou budoucnost. A kdyby se náhodou později rozhodla se sportem seknout, rozhodně by mohla sklízet celou řadu úspěchů i na modelingovém mole.

Konec lásky

Z modelingové branže byl ostatně i její bývalý partner Oliver Průcha, se kterým kráska tvořila pár několik dlouhých měsíců. O vztahu oba poprvé promluvili v loňském roce na podzim.

„Lucka se mi líbila, ale vůbec jsem nevěděl, kdo to je. Pak mi to později řekl táta té soupeřky. Popravdě jsem si to nejdřív vůbec nespojil, že je to dcera Kateřiny Neumannové a nevybavil jsem si hned ten superslavný záběr, jak běží k mámě na olympiádě poté, co tam Kateřina Neumannová vyhrála,” popisoval model seznámení s Lucií v pořadu Život ve hvězdách. Mladá láska ale nakonec moc dlouhé trvání neměla.

Jen kamarád

Jednou z mnoha hvězd, které se objevily na slavnostní premiéře očekávaného Kazmova filmu Onemanshow: The Movie, byla právě i Lucie Neumannová. K překvapením mnohých jí ale Oliver Průcha doprovod nedělal a namísto něj se po jejím boku objevil neznámý mladík. „Přišla jsem s kamarádem, který má rád Kazmu,” prozradila sportovkyně v rozhovoru pro Expres a následně i vysvětlila, kam se Průcha vytratil. „Během léta se chystám na dovolenou s přáteli, žádný přítel aktuálně není,” řekla Lucie a světu tak oznámila, že je opět k mání. Nikoho konkrétního, s kým by randila, však nezmínila.