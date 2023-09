Lucie Matušová je z nového nosu nadšená: Pod kudlu se nyní chystá i Bohuš

Lucie Matušová se po delší době ukázala na veřejnosti se svým zbrusu novým nosem. Manželka Bohuše Matuše si ho nechala upravit zhruba před rokem a z výsledku je dle svých slov nadšená. Spokojený je i muzikálový pěvec, který sám plánuje podstoupit chirurgické omlazení.

Bohuš Matuš se svou ženou Lucií po delší době vyrazili do společnosti. Manželé se objevili na charitativní akci Srdíčkový den a byli i hosty narozeninové oslavy hudebního producenta Františka Janečka.

Mladá maminka tak mohla poprvé předvést nejen zahojenou plastiku nosu, ale také platinovou blond hřívu. Matušová byla v minulosti bruneta, Matuš se ale ukázal jako muž činu a svou manželku odbarvil. "Barvil jsem samozřejmě já. Jako vždycky. Baví mě to a myslím si, že to umím. Mně se to vždy povedlo tak, že to vypadalo přirozeně," pochlubil se hudebník webu Extra.

"Mně by bylo jedno, jaké vlasy má, když se jí líbí. Klidně ať je plešatá a stejně ji budu mít rád. Ale musím přiznat, že takhle se mi ty vlasy líbí asi i víc, jdou k modrým očím," svěřil se zamilovaný Matuš, který svou ženu miluje a rozhodně jí prý neurčuje, jak má vypadat. "Určitě bych Lucce nikdy nic v tomhle ohledu nediktoval. Sám nosím šátek na hlavě, protože mi to tak vyhovuje. Jeden rok, když jsem si nechal nastřelit vlasy, jsem zkoušel vystupovat bez něj, ale nakonec mi i pořadatelé řekli, ať si radši ten hadr zase dám, že mě lidé nepoznávají," dodal Bohuš se smíchem.

Nová prsa a pytle pod očima

S novým vzhledem není spokojený pouze Bohuš Matuš, ale i samotná Lucie. "Jsem spokojená, občas mi to oteče ještě, ale jinak jsem nadšená. Dýchá se mi dobře, je to super," řekla Matušová webu Expres. Díky povedenémuvýsledku o plastice nyní uvažuje i zpěvák, kterého trápí kruhy pod očima.

"Koukněte na mě, jak vypadám v padesáti letech. Dělám si legraci. Možná půjdu na pytle. Dělají se mi hrozné pytle pod očima. Doktor, co udělal Lucince skvěle nos, mi slíbil, že by mi udělal ty pytle, tak se chystám. Ale já se bojím, bojím se kudly,“ nechal Matuš v rozhovoru pro Idnes. Další zákroky navíc plánuje i jeho žena.

"Já teď upřímně nevím. Ale asi by to po dětech chtělo nová prsa, protože mi je dcera Natálka trošku vytahala. To ale tak za deset let. Ne že bych byla nějaká milovnice plastik," prozradila Lucie. Kdyby ale dvojice měla na operace neomezený rozpočet, Bohuš by prý zašel ještě dál. "Nechal bych si udělat dlouhé vlasy, protože mám jenom takové chmýří. To by byla první věc. A nos. Taky jsem jednou přes něj dostal. A taky asi liposukci břicha a ty pytle pod očima," uzavřel.