Lucie o Matušovi: Myslela si, že chce modelku, první konverzace byly směšné

Je jí teprve dvacet let, ale už je oddanou manželkou a maminkou malé holčičky. Lucie Matušová, manželka zpěváka Bohuše Matuše, si svou lásku musela vybojovat. Se svým mužem se totiž seznámila v době, kdy teprve chodila na střední školu, a tak se pár již od počátku musel vyrovnávat se řadou předsudků. Dokázali ale, že to spolu myslí skutečně vážně a jsou velmi harmonickým a stabilním párem.

V rozhovoru pro pořad Face to Face promluvila Lucie Matušová o tom, jak se s mužem svých snů seznámila. Potkala jej tehdy v divadle a zaujal ji na první pohled. Nejprve ale podle svých slov vůbec nepomýšlela na to, že by mezi nimi mohlo vzniknout něco víc.

“Chtěla jsem se s ním hlavně kamarádit. Byl mi sympatický, byla s ním sranda a hlavně mě v tu dobu nenapadlo, že zpěvák by chtěl obyčejnou holku. Myslela jsem si, že zpěváci chodí s Miss nebo nějakými krásnými modelkami a ani mě to nenapadlo,” vysvětlila sympatická blondýnka, která v tu dobu sebrala odvahu a zpěváka oslovila.

Sympatie byly vzájemné, a tak oba dva zůstali v kontaktu. “Začali jsme si nejdřív psát a kdyby někdo ty naše konverzace viděl, asi by se zasmál. To byly chaty prostě o tom, jaké máme doma hry na Playstation a jestli si je spolu zahrajeme. Takže tak vypadala naše první setkání,” prozradila Lucie Matušová s úsměvem.

Usmířili se při hraní videoher

Teprve po čase se mezi nimi vyvinulo hlubší pouto a vzájemná náklonnost. “Po dvou, třech měsících, kdy jsme se začali vídat, povídat si a sbližovat se, bylo nám spolu fajn, tak jsme si řekli, proč ne. A Bohuš tehdy říkal, že to bude strašná ostuda. Já jsem řekla, že asi bude. A to navíc nevěděl, kolik mi je, to je ta další stránka,” přiznala mladá maminka, že její láska začala malou lstí.

“Já jsem mu lhala. Myslela jsem si, že když mu řeknu, že mi bude šestnáct, tak se se mnou takový člověk nebude kamarádit. Takže jsem mu řekla, že mi je devatenáct. Když zjistil, kolik mi je, tak se mnou chvíli nemluvil. Asi měsíc,” řekla Lucie Matušová s tím, že později se se svou láskou opět udobřila, jak jinak, než při hraní videoher.

Pro její rodinu bylo nejprve těžké se s jejím vztahem vyrovnat. Do té doby se totiž o opačné pohlaví vůbec nezajímala a ve škole se o ní říkalo, že se jí líbí dívky. Proto všechny náhlá změna velice překvapila. Zvlášť tatínek, pro kterého byla Lucie jeho malá princezna, si musel nejprve nějakou dobu zvykat. Po čase ale oba rodiče pochopili, že to jejich dcera se svou láskou myslí skutečně vážně a nakonec si zpěváka oblíbili.