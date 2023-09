Křížková je štěstím bez sebe: Po letech první narozeniny s propuštěným manželem

Na jaře letošního roku propustili po dvou letech z vězení manžela bývalé královny krásy, tudíž je jasné, že devětatřicáté narozeniny oslaví velkolepěji než ty loňské. Sympatická modelka, moderátorka a maminka jako by zastavila čas a dá se říci, že vypadá stejně skvěle jako před dvaceti lety, kdy získala titul Miss České republiky.

Uplynulo dlouhých dvacet let, kdy modelka Lucie, tenkrát ještě Váchová, získala titul Miss České republiky, proto není divu, že je nyní známá spíše díky moderování pořadu Sama doma. Kráska si navíc poslední dva roky procházela peklem, když jí zavřeli manžela Davida Křížka, se kterým má dvě děti, Davida a Lolu, což samozřejmě plnilo titulní stránky všech novin.

Půvabné Lucii bylo pouhých osmnáct let, když zvítězila v soutěži krásy. Od té doby ušla neuvěřitelnou cestu, a to jak v osobním, tak profesním životě. Nejen, že se vdala za jachtaře Davida Křížka, ale porodila mu i dvě děti. Dnes desetiletého syna Davida a šestiletou dceru Lolu. Z přehlídkových mol se přesunula před kameru a léta uvádí pořad na České televizi s názvem Sama doma.

Manžela zavřeli do vězení za tunelování

Zlom v jejím šťastném životě přišel roku 2021, kdy jejího manžela zavřeli do vězení za tunelování Metropolitního spořitelního družstva. Od počátku stála moderátorka na jeho straně a tvrdila, že David je nevinný.

„Je to devět let, co se můj muž David stal nástrojem trestného činu. Z naivity a důvěřivosti byl loutkou ve dvou společnostech, které způsobily milionové škody,” napsala si modelka na Instagram před manželovým zatčením a pokračovala: "S Davidem žiji 15 let. Skoro 12 let jsme manželé. Znám ho jako poctivého, pravdomluvného a milujícího člověka. Pevně za ním stojím."

Byl propuštěn na podmínku o tři roky dříve

Jachtaře mělo čekat tři a půl roku za mřížemi, které se následně navýšily na let pět. Nakonec byl propuštěn na podmínku za vzorné chování v dubnu roku 2023 a rodina tak může být od té doby zase spolu.

Dnes modelka slaví 39. narozeniny a je nejšťastnější na světě, že je může prožít obklopena celou svou rodinou včetně osudového muže. Doufejme, že už si bude Křížek dávat vždy pozor, co podepisuje a už nikdy nenechá svou krásnou rodinu samotnou.