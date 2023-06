Felix Slováček pod pantoflem: Na večírek vyvedl Dádu, Gelemové zakázal vstup

V úterý se v pražském Obecním domě konala slavnostní událost pro saxofonistu Felixe Slováčka, kterému zde měla být předána jeho vlastní ruka vyhotovená z křišťálu v hodnotě 500 tisíc korun. Tu pro něj vyrobil sklář Jan Huňát. Akce měla proběhnout v rámci výstavy výtvarníka Vladimíra Komárka, jehož obrazy jsou nyní vystavovány v Obecním domě spolu s díly Lucie Gelemové, Slováčkovy bývalé partnerky. A právě v tom byl podle všeho kámen úrazu. Hudebník měl totiž své expartnerce zakázat, aby se na akci objevila.

Večírek, který se konal v cukrárně Obecního domu, se chystal celý den. Jak ale sdělil pořadatel akce deníku Blesk, teprve pár hodin před začátkem sdělil Felix Slováček, že na akci dorazí s manželkou Dádou Patrasovou a že si nepřeje, aby se zároveň objevila Lucie Gelemová. Když se obě dámy neplánovaně potkaly na jeho narozeninové oslavě, bylo z toho totiž pořádné pozdvižení a saxofonistova choť se velice zlobila. Právě s mladou malířkou ji totiž manžel dlouhých sedm let veřejně podváděl.

“Předání křišťálové ruky pořádá můj spolek Ars Magna 21, který má za úkol šířit a propagovat dílo Vladimíra Komárka. A podmínkou jeho manželky je, abychom s proslulým malířem propagovali i mládí – a paní Komárková si vybrala slečnu Gelemovou,” sdělil deníku pořadatel akce.

“A to Felix moc dobře ví, tak nevím, co ho to napadlo po mně chtít. Tak si neměl s Lucií začínat! A Dádě to přece už nemusí vůbec vadit, když je to všechno pryč. Je snad dospělá,” dodal poněkud rozhořčeně organizátor celé události.

Pořadatel si mě tam mít přál

Večírek proběhl a podle všeho si jej hosté skutečně užili. Obzvlášť Dáda Patrasová vedle svého manžela celá doslova zářila a úsměvy rozdávala na všechny strany. Lucie Gelemová, která měla být původně dokonce jednou z kmoter křišťálové ruky, se ale po celý večer neukázala. Redakce Kafe.cz ji proto oslovila s dotazem, jak se k celé situaci staví ona.

“Upřímně řečeno už ani nevím, co bych k tomu měla říkat. Vzhledem k tomu, že akce už proběhla a je to minulost, se mi k tomu nechce už moc vracet,” vysvětlila pohledná brunetka.

Na otázku, zda to byl skutečně právě Felix, kdo jí zakázal se večírku zúčastnit, odpověděla sice vyhýbavě, ale výmluvně. “Pořadatel si mě na té akci mít přál,” sdělila stručně. “Moje obrazy tam ale byly, přesně tak, jak to bylo původně domluvené, a to je to hlavní,” dodala Lucie Gelemová a bylo znát, že je z události velmi zklamaná.