Fanoušci Borhyové pláčou: Moderátorka promluvila o svatbě a třetím dítěti

Hvězda televize Nova Lucie Borhyová pořádně šokovala své fanoušky. Oblíbená moderátorka randí už několik let s právníkem Michalem Smečkou. I když se spolu neukazují na společenských akcích, jejich vztah je velmi vážný. Zamilovaná dvojice spolu dokonce sdílí jednu domácnost.

O jedenáct let mladší právník pochází z Brna a s hvězdou Televizních novin randí už dlouhých sedm let. Po celou dobu vztahu se známou kráskou zůstává v ústraní. Pár se neukazuje ani na sociálních sítích.

Třetí dítě

Půvabná moderátoka byla o ruku požádána už třikrát. Ani jednou ovšem nedošlo k veselce. Ano neřekla dokonce ani otcům svých dětí. S řekem Niko Papadakisem má čtrnáctiletého syna Lucase a s moderátorem sportovních novin Michalem Hrdličkou devítiletou dceru Lindu. Její současný partner Michal Smečka je bezdětný, a tak se nabízí otázka třetího potomka pro Borhyovou. „Není to tak, že bych nad tím přemýšlela nebo něco plánovala. Nechávám to tak otevřené, co mi ještě život přinese. Já jsem to tak vždycky měla, proto pokračuji v tomto duchu, ale umím si představit ještě jedno mimčo mít a celé si to znovu zažít,“prozradila na toto téma pro Expres.

Svatba

Letošní léto se doslova roztrhl pytel s tajnými svatbami. Kolegové z televize Nova dokonce podezřívali i Borhyovou, zda jim něco nezatajila. „Teď totiž bylo období utajených svateb a já zrovna přišla do práce v bílých šatech. Všichni spustili, že jsem se taky vdala,“ práskla Blesku vtipnou historku. „Vždycky se mi líbila představa svatby v zahraničí. Taková ta romantická. Jít na pláži bosa, mít rozevláté šaty, vítr ve vlasech... Na druhou stranu bych tam nemohla pozvat úplně všechny nejbližší. Přece jen máme v rodině i starší lidi, a to by už třeba nemohli letět letadlem. Takže by ty svatby musely být asi dvě! Jedna tady, a jedna jen pro nás s partnerem,“dodala.