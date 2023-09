Lucie Borhyová má doma tři zásnubní prsteny: Svatbu nechávám osudu, říká

Lucie Borhyová neměla zrovna štěstí v lásce. V minulosti byla moderátorka dvakrát zasnoubená, k oltáři ale nikdy nedošla. S nynějším partnerem Michalem Smečkou ovšem blond kráska neztrácí naději a věří, že by se konečně mohla provdat.

Lucie Borhyová je již sedmým rokem šťastně zadaná s právníkem Michalem Smečkou. Hrdličky spolu několik let udržovaly vztah na dálku, nějaký čas už ovšem sdílí společnou domácnost, jak nedávno moderátorka prozradila.

"Rozhodně to není vztah na dálku, protože bydlíme společně v Praze a do Brna jezdíme s partnerem za jeho rodinou," svěřila se dvojnásobná maminka Blesku. Z předchozích vztahů má Lucie syna Lucase Papadikase a dceru Lindu Hrdličkovou. Ačkoliv byla hvězda Novy několikrát zasnoubená, na svatbu nikdy nedošlo.

Borhyová se do veselky sice zrovna dvakrát nežene, s nynějším partnerem by to prý konečně mohlo klapnout. "Nikdy jsem neměla sen, že se musím vdát. Vím, že to spousta žen má, ale uvidíme," řekla webu ahaonline.cz s tím, že pozdní vdavky nemusí být na škodu.

Mám se pořád na co těšit

To, že se doposud nevdala, bere prý Lucie Borhyová jako výhodu. "Výhodou je, že se mám pořád na co těšit, že to třeba přijde už v takovém věku, že už pak nebude rozvod, že si na to zkrátka počkám," vysvětlila výše zmíněnému webu.

"Poprvé mě požádal o ruku Alan Babický, pak Lucasův tatínek Niko, a nakonec mi prstýnek nasadil Michal. Doma tak mám tři zásnubní prstýnky,“ zavzpomínala na své předchozí vztahy v rozhovoru pro Expres. "Žiju tím, co je teď momentálně, nemyslím moc do budoucna. Je to zatím fajn. Svatbu taky nechávám osudu. Byla jsem třikrát zasnoubená. Tři zásnubní prsteny mám doma, uvidíme, jestli přijde další a zda to vyjde, nebo ne," dodala Borhyová.

Ještě na začátku roku přitom moderátorka ale trvala na tom, že nic ve svém vztahu s Michalem Smečkou posouvat nehodlá. "Otázka je, kam ho posunout. Vždy se dá něco posouvat, ale já jsem spokojená, jak to je, a nechci to zakřiknout. Zatím nepočítám s žádným posunem, myslím, že nám to takhle vyhovuje," tvrdila tehdy s úsměvem. Mezitím už ovšem pomalu roztála a vypadá to, že Michal Smečka bude prvním mužem, který to s ní dotáhne až k oltáři. Necháme se překvapit.

Lucie Borhyová je na své soukromí velice opatrná