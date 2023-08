Lucie Borhyová oslnila v modrých šatech, za krásu vděčí mamince i babičce

Pohledná televizní moderátorka Lucie Borhyová vyrazila na tiskovou konferenci televize Nova v poměrně jednoduchých modrých šatech po kolena, i tak ale všem vyrazila dech. Za roky, po které ji diváci mohou vídat na obrazovkách, jako by se snad téměř vůbec nezměnila. Jak nedávno prozradila, je za tím přístup k ženské kráse, který je vlastní nejen jí, ale také její mamince a babičce.

Dvojnásobná maminka Lucie Borhyová zraje rozhodně do krásy. Oslavila sice již 45 let, ale většina lidí by jí nejspíš hádala mnohem méně. Stále si udržuje perfektní postavu a její doménou jsou krásné blond vlasy, které se staly jejím poznávacím znamením.

Na tiskovou konferenci Novy zvolila decentní modré šaty s bílými kvítky a nařasenými rukávy - nic okázalého, což naopak dalo vyniknout jejím vlastním půvabům. Jak nedávno sdělila redakci iDNES, ve skutečnosti si ale potrpí na zcela jiný kus oblečení.

Nejraději ze všeho nosí džíny

“Jsem vyloženě džínový typ, miluji džíny, to je asi moje nejoblíbenější věc v šatníku. Nikdo by mi nevěřil, kolik jich mám, a děti i partner se mi smějí, protože vždycky jdu a koupím si další. Mám různé – světle modré, tmavě modré, šedé, další různé barvy a střihy. A to prostě miluji nejvíc, džíny jsou věčná móda,” překvapila Lucie Borhyová.

Za její půvab vděčí kromě jiného také rozumnému přístupu, který se naučila od svých ženských příbuzných. “Jsem zvyklá ze své rodiny, maminka, babička, prababička a vlastně všechny ženy u nás v rodině o sebe pečovaly a pečují a byly a jsou krásně upravené. Babička ještě i v 93 letech nosila rtěnku, dbala na to, aby měla hezký účes, nosila šperky na krku, a i ve vysokém věku se strojila jako dáma. Když myslím, že by měla být žena upravená, tak to neznamená, že by měla mít velkou vrstvu make-upu a červené nehty,” vysvětlila moderátorka.

S bývalým řeckým partnerem Nicem Papadakisem má Lucie Borhyová čtrnáctiletého syna Lucase. Ze vztahu s kolegou, sportovním komentátorem Michalem Hrdličkou, má dceru Lindu. Té je nyní devět let.