Kdo ukázal víc než Borhyová? České hvězdy předvádí vnady v plavkách

V horkých letních dnech vyrazily k vodě i známé české osobnosti a během svého osvěžování se pochopitelně nezapomněly zvěčnit na sociální sítě. Hlavně pak pánové snad ani nevěděli, kam dříve koukat. Hvězdy českého šoubyznysu se totiž vyprsily v plavkách a pochlubily se nadmutými hrudníky.

Počasí vylákalo k vodě celou řadu hvězd, které neváhaly a svým fanouškům na sociálních sítích ukázaly, jak letní dny tráví. Více než například průzračná voda a krásná příroda ale pochopitelně jejich obdivovatele zaujaly vnady, které české krásky ukázaly v plavkách. Mnoho ovací sklidila hlavně moderátorka TV Nova Lucie Borhyová.

Jakékoliv jídlo s Lucii prohraje

Moderátorka si užívá dovolenou ve Španělsku, odkud se pochlubila snímkem ze snídaně. „Snídaně o dvanácté. Náš španělský rituál,” napsala k fotce, na které sedí jen v plavkách u stolu a usmívá se do objektivu fotoaparátu. Asi není ani třeba zmiňovat, že pokrm byl tím posledním, co fanoušky na fotce zaujalo. „Na stole může být jakékoliv jídlo, ale s Lucií prohraje,” napsala jeden z obdivovatelů moderátorky. „Šťastný muž. Ten, co s krásnou ženou snídani má. A jako bonus tento krásný výhled,” přidal se další.

Moc velké plavky

O pořádné pozdvižení se postarala i kolegyně Lucie Borhyové Petra Svoboda. I ta se totiž zvěčnila na pláži u moře a všechny tak nechala nakouknout, co má pod podprsenkou. Někteří pánové se ale i přesto rozčilovali, že jsou plavky málo odvážné a příště by se jim mohla kráska zvěčnit v podstatně titěrnějším úboru.

Pozadu nezůstala ani modelka a účastnice reality show Love Island Natálie Kočendová, která u bazénu vystavila své luxusní tělo a pochopitelně i vnady. Pod příspěvkem se ihned začala hromadit červená srdíčka a fanoušci modelku označovali za bohyni krásy.

Kdo pochopitelně nesmí na seznamu chybět, je modelka a moderátorka Iva Kubelková, která své dokonalé tělo ukazuje na sociálních sítích pravidelně. Nestárnoucí kráska ani letos neudělala výjimku a publikovala fotku v sexy plavkách s žirafím vzorem. „Jako by vám bylo dvacet. Hezký den, krásná vílo,” lichotil jí jeden z fanoušků.

Ne fotku, ale rovnou video pak zveřejnila i herečka Eva Decastelo, která si užívala dovolenou se svým partnerem Tomášem Třeštíkem ve Francii. Na záznamu se ukázala pod sprchou a následně také během opalování na pláži. A rozhodně bylo na co koukat.