Lucie Benešová: Roubenka bude hotová za rok. Chci tam slavit padesátiny

Roubená chalupa, kterou buduje herečka Lucie Benešová na úpatí Jizerských hor, stále ještě není dokončená a v letošním roce podle všeho ani nebude. Sympatické umělkyni to ale vůbec nevadí – renovování a rekonstrukce jsou totiž jejím velkým koníčkem, a tak je doslova ve svém živlu.

“Všechno probíhá skvěle. Momentálně je dům pod střechou a zrovna jsme dokončili okna. Když to všechno půjde dobře, tak za rok bych tam mohla oslavit padesátiny,” prozradila pro Kafe.cz Lucie Benešová s tím, že stavba roubenky obvykle trvá déle.

“Část je zděná a část roubená. A ta se musí vždy nechat chvíli stát, protože dřevo vysychá a všelijak pracuje. Takže hrubá stavba je hotová docela rychle, ale další věci zaberou docela dost času,” vysvětlila oblíbená herečka, která dům staví částečně svépomocí a částečně za pomoci lokálních řemeslníků. Z některých se podle jejích slov za dobu jejich spolupráce již stali přátelé.

Celý projekt má pod palcem ona sama. Její manžel, herec Tomáš Matonoha, se do stavby nezapojuje. “Důvod je ten, že můj muž není na tyhle praktické věci a rekonstrukce nesnáší. Já to mám naopak, pro mě je to hobby a relax. Stejně jako někdo chodí třeba do fitka nebo maluje, tak já to mám s renovací a rekonstrukcemi,” sdělila pro Kafe.cz Lucie Benešová.

Malebná roubenka bude již druhou chalupou, kterou herečka a její manžel mají. Ta druhá je nedaleko Prahy. “Tam to zase miluje manžel a rád tam tráví čas. Tím, že je to z Prahy kousek, je to v podstatě spíš druhý domov. Tam trávíme čas hlavně v létě. Druhá chata, která je na horách, bude skvělá zase v zimě, když budeme chtít třeba na lyže. Navíc jsme velká rodina a stále se rozrůstáme, takže to určitě využijeme,” uzavřela Lucie Benešová.

S Tomášem Matonohou mají tři děti - Štěpána, Laru a nejstarší Sáru, která je již udělala prarodiči. Z předchozího vztahu má sympatická herečka ještě syna Luciána. Jeho otcem je herec Filip Blažek.