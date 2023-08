Lucia z MasterChefa boří sociální sítě nejen recepty: Božské tělo k nakousnutí

V nové řadě MasterChef Česko bude na co koukat! Mezi soutěžícími se objeví hned několik krásek. Jednou z nich je půvabná slovenka Lucia. Třiadvacetiletá studentka se věnuje vaření, ale především hlavně pečení na svých sociálních sítích. Temperamentní brunetka se snaží lidem ukázat jednoduché a rychlé recepty.

Její vášeň k pečení začala v době covidu. V tu dobu byla schopná upéct a nafotit i tři koláče denně. Svou urputností si získala dost početnou základnu fanoušků na Instagramu, kde ji sleduje přes pětapadesát tisíc lidí.

Spolupráce a popularita

Z plno výrazných soutěžících z předchozích řad se stali influenceři a celebrity. Mnoho z nich začínalo s jen pár fanoušky na Instagramu. To Lucia má oproti nim velmi dobře našlápnuto už před startem soutěže. Na svém profilu se chlubí už teď několika spoluprácemi. Promuje například značku oblečení na cvičení, vlasovou péči nebo kosmetiku. Další výhodu oproti soutěžícím má bez debat v tom, že oproti ostatním miluje pečení. „Já si myslím, že pečení je mojí silnější stránkou než vaření. Ne, že bych si nevěřila, ale v tom pečení se cítím více ve své kůži,” prozradila svou tajnou zbraň pro Nova.cz.

Šťastně zadaná

Půvabná brunetka, která by se mohla přihlásit hned i do soutěže krásy, je šťastně zadaná. Lucia se na svém Instagramu chlubí přítelem Jozefem. Podle jejich fotografií z nich neustále čiší láska, a to i přestože jsou spolu už minimálně od roku 2018. Jozef má stejně jako Lucia zálibu ve zdravém životním stylu, dokonce hraje fotbal. Sympatický pár si letos v létě společně užil dovolenou na prosluněné Mallorce. Jak to tak vypadá, fanoušci z řad mužů mají u Lucii smůlu. Mohou se na ni alespoň dívat, jelikož některé fotky na jejích sociálních sítích stojí za to.