Lubomír Lipský schytal od osudu tvrdé rány: O syna přišel za podivných okolností

Lubomír Lipský exceloval v mnoha českých komediích. Ve skutečnosti mu ale do smíchu příliš nebylo. O sourozence přišel brzy, manželku přežil o dlouhých dvanáct let a syn mu umrznul, když se před Silvestrem nevrátil z procházky. Herec se však s osudem statečně rval do posledních chvil a dožil se neuvěřitelných dvaadevadesáti let.

Uplynulo sto let od narození hereckého mistra Lubomíra Lipského, kterého znáte především z oblíbených českých komedií Šest medvědů s Cibulkou, Čtyři vraždy stačí, drahoušku, nebo legendárního seriálu Tři chlapi v chalupě.

Skvělý komediální herec se narodil do rodiny vášnivého ochotníka, který měl cukrárnu. Měl dva bratry, Oldřicha, který se stal uznávaným režisérem, a Dalibora, který zemřel v pouhých sedmnácti letech. O prázdninách roku 1947 ho zabil blesk, když se za bouřky koupal v rybníku. Ani Oldřich se nedožil vysokého věku, zemřel roku 1986 v šedesáti letech na rakovinu žaludku v průběhu natáčení snímku Velká filmová loupež.

S bratrem Oldřichem vyrůstali jako dvojčata

„Byl o čtrnáct měsíců mladší než já, ale vyrůstali jsme spolu jako dvojčata. Měli jsme podobné názory na umění a humor, což nám zůstalo na celý život,“ prozradil Lubomír pro Blesk, jaký měl s bratrem vztah.

O tatínka přišel prozaicky, odešel na druh břeh při sledování hokeje, který miloval stejně jako divadlo.

„Otec měl nádhernou smrt. V osmdesátém třetím sledoval u mého bratra hokejový zápas našich s Rusy. Řekl Oldřichovi, ať připraví víno, že společně oslaví naše vítězství. Potom vzal vývrtku a než vytáhl špunt, zemřel,“ objasnil smrt svého otce Lipský.

Manželku přežil o dlouhých dvanáct let

Bohužel nešlo pouze o tyto ztráty v hercově životě. Svou manželku Věru přežil o dlouhých dvanáct let a byl nucen pochovat i syna Lubomíra mladšího. Ten zemřel za podivných okolností před Silvestrem roku 1991. V podvečerních hodinách řekl, že se jde projít a už se nevrátil. Nakonec ho po několika hodinách našli zmrzlého. Všichni si mysleli, že byl opilý, ale nakonec se ukázalo, že se jednalo o infarkt.

Po Lubomírovi mladším zůstal syn Matěj, který se o dědečka do posledních chvil staral. Spolu s Lipského dcerou byl i u jeho skonu. Bylo mu úctyhodných dvaadevadesát let.