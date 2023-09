Vrátí se Lu do Love Islandu? Zorka Hejdová vyřkla nečekaná slova

Letošní série Love Islandu budí emoce od samotného začátku. Fanoušci populární reality show neřeší několik dní na sítích nic jiného než odchod Lua z vily. Nečekaný odchod oblíbence vyvolal mezi diváky velkou vlnu nevole. Lidé vytváří a podepisují petice, chtějí aby se jejích kůň vrátil do vily.

Lu si získal srdce diváků a hlavně diváček svou romantickou povahou. Ani oblíbenost u diváků mu nezaručila setrvání v soutěži, byl tak prvním člověkem, který vilu opustil. Pětadvacetiletý mladík dostal všechny především svou podobou na herce Daniela Radcliffa.

Zorka o návratu mlží

Protesty diváků zasáhly i do ostrovního života Zorky Hejdové. Ta pod palbou komentářů musela na současnou situaci reagovat. "Chci říct jednu věc - chtěla bych připomenout, že Lua jsme nevyřadili my, jeho odchod rozhodla srdíčka ve vile. Právě na Lua padla ta volba," řekla hned na úvod ve svém živém vysílání na Instagramu. "Nám nezbylo nic jiného, než jejich rozhodnutí respektovat. Pojďme si říct, že i já bych byla ráda, kdyby měl možnost se vrátit, ale jsem jenom moderátorka a takovou moc nemám," přiznala také své sympatie k soutěžícímu. "Je nesmírné množství lidí, kteří nám píšou. V podstatě jsme během týdne zažili něco, co doposud ještě ne. Naprostý fenomén. Je úžasný, že Lu a jeho charisma vás dokázalo ohromit natolik, že to má tenhle dopad. Uvidíme, co se bude dít," navnadila tak diváky, že návrat jejich oblíbence je ve hře.

Nova lásce fandí

Emoce se dostaly až do nejvyšších míst na TV Nova. Popularita reality show nabírá na obrátkách a stanice si tak chce za každou cenu udržet své pozorné fanoušky. Diváky tak nechává stále na trní jako moderátorka Zorka. „Velmi nás těší, že je o show a naše srdíčka takový zájem. Znamená to, že děláme svoji práci dobře a daří se nám nacházet krásné charaktery. Držíme palce lásce, a jestli něco mezi Lu a Adrianou vzniklo za tak krátkou dobu, je to pro nás dobrá zpráva. Navíc oba řekli, že se chtějí potkat a zkusit to spolu a my určitě chceme, aby se ještě potkali a jestli budou chtít, určitě jim v tom rádi pomůžeme,“ řekla producentka Love Islandu Kateřina Zavadová. Jedno je tak jasné, zda se Lu vrátí do vily, ukážou následnující dny!