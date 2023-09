Sabrina z Love Islandu: Přiznává, že pila jako o život a měla pomočit bezdomovce

Ani letošní Love Island se nevyhne pořádnému skandálu. Jedna z účastnic má za sebou hodně divokou minulost. Jak to tak bývá, nic se neutají. Sabrina do vily přišla teprve nedávno a hned na sebe strhla veškerou pozornost. Půvabná brunetka má za sebou incident, kvůli kterému byla údajně vyhozena z Miss Universe Slovensko.

O Sabrině se po internetu rozšířila informace, že měla před časem močit na bezdomovce. K tomuto otřesnému činu se slovenská kráska vyjádřila i na svém Instagramu.

Nová vila

Tohle ostrov lásky ještě nezažil. Po vzoru zahraničních verzí reality show se letošní rok objevila na Kanárských ostrovech další vila lásky. Do Casa Amor se odebrali chlapci a čeká tam na ně náročné rozhodnutí. Buď zůstanou věrní svým současným partnerkám, které na ně čekají ve vile Love Island, anebo si vyberou jednu ze čtyř nových slečen.

Kauza Sabriny

Poté, co se Sabrina ukázala na obrazovkách, začala její kauza znovu žít. Popularitu staré historky přiživil Tadeáš Kubeňka, ten se Sabrině dlouho věnoval v instagramových stories. Na svých sociálních sítích otevřela šokující příběh i samotná hlavní aktérka. "Sabrina je ze soutěže vyloučená. Mrzí mě to za všechny, kteří ji podporovali a fandili ji," přesdílela příspěvek o svém vyhazovu. "Vyhodili mě z Miss, protože jsem pomočila bezdomovce," napsala Sabrina v jednom ze storýček. Doposud není ovšem jasné, zda je tato informace pravdivá, nebo jde pouze o žert. Jednadvacetiletá internetová hvězdička se rozhodně netají tím, že její životní styl býval velmi divoký. „V poslední době jsem se konečně dala do kupy, protože jsem dřív ráda kalila. Teď už půl roku cvičím,“ prozradila otevřeně v medailonku pro Novu.