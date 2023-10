Blonďaté duo ovládlo Love Island: Majka vzala Chrise na milost a vyhráli soutěž

Třetí řada Love Island Česko & Slovensko zná své vítěze. Z vily na Kanárských ostrovech odchází jako výherci Marie Glatzová a Christopher Jirout. O jejich výhře rozhodli diváci pomocí mobilní aplikace. Zamilovaný pár si odnesl z show dva miliony korun.

Jako každý rok i letos byly ve finále tři páry. Ve složení Venis a Adam, Rachel a Claude a Majka a Chris si v posledním díle řekli láskyplná vyznání pomocí romantických dopisů.

Pohádka na druhý pokus

Na třetím místě skončili Rachel a Claude. Ti se do povědomí diváků dostali především kvůli svým sexuálním hrátkám před kamerami. Mimo to se domluvili na tom, že budou mít otevřený vztah. Na druhém místě skončili Venis a Adam. Ti si prošli celým Love Islandem bez větších dramat. Vítězným párem se stala Majka a Chris. Blonďaté duo se v soutěži postaralo o pořádný rozruch. Chris nezvládl vztahovou zkoušku Casa Amor. V druhé vile podlehl kouzlu půvabné Dariny. Kvůli tomuto jeho rozhodnutí musela Majka soutěž opustit. Produkce se ovšem rozhodla dát oblíbenému páru druhou šanci a Majku do vily po čase vrátila. Chris a Majka k sobě našli cestu i podruhé. „Já jsem šíleně excited. To je tak amazing. Prostě amazing experience. Měli jsme tady krásnou pohádku a doufám, že ta pohádka bude pokračovat,“ vyjádřil se Chris první vteřiny po výhře.

Odpuštění

Vítězkou posledního úkolu na ostrově lásky se stala Majka. Ta si vylosovala obálku, která obsahovala sdělení o tom, že finanční výhra připadá jí. Půvabná blondýnka se rozhodla, že se o dva miliony podělí se svým partnerem Chrisem. Jak to tak vypadá, jeho zaváhání mu už zcela odpustila. Finále si nenechali ujít ani předchozí vítězové. Na vilu lásky dorazili Kryštof a Denisa i Martin a Laura. Vítězové první řady Martin a Laura se letos v létě dokonce vzali. Jsou tak důkazem toho, že v reality show lze získat opravdovou lásku. Zda i Chris s Majkou dojdou až před svatební oltář, je zatím ve hvězdách. To jak se jim i dalším srdíčkám bude dařit bezprostředně po konci soutěže, odvysílá Voyo v pořadu Love Island after.