Love Island plný intrik: Soutěžící lhala Zorce Hejdové přímo do očí

I letošní řada Love Islandu není bez skandálu. Zdálo by se, že se soutěžící poučí z chyb minulých účastníků, není tomu ovšem tak. Minulý rok potrápil produkci blonďatý urostlý David, který musel opustit vilu, protože měl v České republice přítelkyni. Ani tento fakt nevystrašil letošní soutěžící. I mezi nimi se ukrývá někdo, kdo má doma nevyřešené vztahy.

Půvabná brunetka se do svých lží naprosto zapletla. Už to vypadalo, že se na celou situaci zapomene, když v tom přišla produkce s videem, na kterém natočila noční rozhovor Paulíny a Honzy. Debata o jejím vztahu mimo vilu zase nabrala na obrátkách a otřásla celou reality show.

Osudný rozhovor

Kauzu odstartoval navrátilec Lu, který údajně slyšel o plyšové hračce, se kterou Paulína každý večer spí v posteli. Právě toto gesto by mělo jejímu partnerovi mimo vilu naznačovat oddanost. Celou dobu to byly pro srdíčka jen spekulace, až do chvíle zveřejnění osudného rozhovoru. V nočním povídání mezi Paulínou a Honzou zaznělo mimo jiné, že je zamilovaná do více mužů najednou. "Buďto máš doma přítele, nebo jsi do někoho jiného zakoukaná, a nebo jsi na holky," začal rozhovor její vilový partner Honza. "Ani jednu variantu ti nemůžu potvrdit. To nejde. Já jsem zamilovaná tam i tam," odpověděla mu otevřeně Paulina.

Lhaní Zorce

Zajímavé ovšem bylo, že než se toto video promítlo v rámci večerní zábavy v podobě kina, tvrdila Paulína Zorce i divákům zcela něco jiného. Uhrančivá brunetka si stála za tím, že tyto spekulace jsou vymyšlené a přišla se svou verzí příběhu. Prý mělo jít o nedorozumění a její plyšový kamarád má být pouze vzpomínka na dva pejsky, které měla Paulina se svým expřítelem. Diváci a následně i ostatní soutěžící byli Paulíniným lhaním znechucení. Ukázalo se, že moderátorce Zorce Hejdové lhala přímo do očí.