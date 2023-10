Kočendová jako bůh pomsty v Love Islandu: Koho označila za lháře?

Letošní Love Island je jako jízda na horské dráze. Třetí série vztahové reality show je plná nečekaných okamžiků a novinek. Zemětřesení ve vile způsobil příchod loňské účastnice Natálie Kočendové. Půvabná modelka zamotala hlavu nejednomu soutěžícímu.

Nově příchozí Natálie pádila za sympatickým modelem Oliverem. Ten si chvíli před příchodem modelky vybojoval tak trochu podvodem srdce krásné Adriany. Okouzlující blondýnka Oliverovi zcela podlehla a zapomněla tak na svého dosavadního partnera Lua ze dne na den.

Odstoupení ze soutěže

Miláček diváku Lu celou situaci nesl velmi špatně. V jednom z dílů dokonce roztrhl náramek od Adriany. Tímto gestem tak ukázal, že jejich vztah je definitivně u konce. Lu se rozhodl vilu opustit dobrovolně a to poté, co si ho do páru vybrala Natálie Kočendová. Ta ve svém proslovu drsně zúčtovala se sokem Lua Oliverem, označila ho za lháře. „Už dlouhou dobu mám v hlavě jedno jméno, ale vlastně díky dnešní hře jsem si uvědomila, že nechci sdílet ani postel s někým, kdo neustále lže do očí. Z toho důvodu jsem to přehodnotila a vybírám si někoho jiného. A tím je Lu,“ šokovala svým otevřeným projevem Kočendová.

Intriky a lži

Vztah Olivera a Adriany vznikl na základě dobře promyšleného kroku. Psychologická hra Olivera rozdělila jeden z nejsilnějších párů letošního ročníku. Miláčkovi diváků Luovi tak zůstaly oči jen pro pláč. Na nově vznikající lásku se nedokázal dívat a vilu raději opustil. „Když jsme do této show šli, tak nikdo z nás nečekal, že tu najde lásku. Já jsem ji tu našel. I když zůstala neopětovaná. To samozřejmě chápu. Citům se rozkazovat nedá. Proto bych rád řekl, Adri, Olivere, odpouštím vám. A omlouvám se, jestli jsem vám tu situaci ztížil. Rád bych oficiálně odstoupil ze soutěže,“ překvapil všechny soutěžící i moderátorku Zorku Hejdovou.