Love Island opouští Kočendová a nenáviděná Adriana: Na Miss čeká její ex

Love Island se pomalu blíží do finále a začíná opravdu přituhovat. Po vztahových kotrmelcích a překvapivém příchodu Natálie Kočendové do vily, přišlo kruté ohniště. Show opustila jedna z hvězdiček, která ve vile byla od samotného začátku. Z oblíbené Adriany se časem stala nejvíce nenáviděná osoba letošní série Love Islandu.

Půvabná blondýnka byla společně se svým partnerem Luem od začátku favoritkou soutěže. Jejich love story dojímalo tísice diváků. Zlom nastal ve chvíli, kdy do vily přišel Oliver Průcha. Úspěšný model postupně získal srdce Adriany. Chemie mezi párem byla až tak obrovská, že se nebáli mít sex před kamerou.

Zrada a karma

Adriana a Lu patřili k největším favoritům na výhru letošního Love Islandu. Po velkolepém návratu Lua vypadalo, že už jim nic nebrání v jejich lásce. Nakonec se ukázalo, že tento vztah nebyl až tak vážný, jak vypadal. V momentě, kdy Adriana projevila své city k Oliverovi, stala se z oblíbené soutěžící ta největší mrcha na ostrově lásky. Tím, že dala přednost Oliverovi před Luem, se připravila o možnost bojovat o vítězství v soutěži.

Při posledním recouplingu vyzvala Zorka soutěžící k tomu, aby prozradili, kdo z párů má nejmenší šanci na lásku. Srdíčka jednoznačně zvolili Natálii Kočendovou a jejího ostrovního partnera Matěje. Drama pokračovalo v momentě, kdy se moderátorka zeptala právě Natálie a Matěje, který pár by postavili na jejich místo oni. Po vzájemné dohodě označili Adrianu a Olivera. Tímto krokem jim zajistili také cestu domů. Vilu tak týden před finálem opustily rovnou dva páry.

Návrat starého páru?

Vypadá to, že se přeci jen najde jeden z vypadlíků, který nemusí rozhodně smutnit. Natálie Kočendová se ve vile svěřila Venis, že neustále myslí na svého ex Davida Vitáska. S urostlým mladíkem se seznámila přesně před rokem na Love Islandu. Půvabná modelka si je vědoma toho, že oba ve svém vztahu udělali chyby, které narušily jejich důvěru, přesto na svého expartnera nedokáže zapomenout. Její vyznání se nejspíše dostalo i k samotnému Davidovi. Ten pro Extra.cz prozradil, jaké jsou jeho plány. "Jdu si pro svoji holku," řekl a sdílel na svých sociálních sítích video z blízkosti vily. Vypadá to tak, že se blíží setkání Natálie a Davida. Zda dají svému vztahu druhou šanci, je zatím ve hvězdách.