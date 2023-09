Blízký přítel o Sandrovi z Love Islandu: Je moc hodný, s holkami to má těžké

I letošní reality show Love Island nabízí plno zajímavých soutěžících. Mezi muži je velmi výraznou osobností boxer Alessandro Jandejsek. Mladík s italskými kořeny je velmi úspěšným a nadějným boxerem z Brna.

Dvaatřicetiletý boxer to nemá s láskou jednoduché. V minulosti měl pouze dva vážné vztahy. Jak je vidět, Alessandro se na show pořádně připravoval. Například na jeho Instagramovém profilu je znát, že navázal přátelství s účastníkem Love Islandu 2 Davidem Vitáskem. Pohledný blonďák Brněnskému boxerovi předpověděl v show dokonce výhru.

Neumí sbalit dívku

Z účasti Alessandra v Love Islandu mají radost především jeho přátelé. Ti úspěšnému sportovci přejí, aby na ostrově našel tu pravou. „Tenhle borec to musí vyhrát!“ napsal na Facebook jeden z blízkých kamaradů a sdílel jeho fotografii z Love Islandu. Samotný Alessandro před odjezdem na ostrov lásky přiznal, že dívku na vztah v Brně se mu zkrátka najít nedaří a tak musí jít touto cestou. ​„Když chci sbalit holku, většinou si ji najdu na Instagramu. Hodím lajky na fotky a buď je reakce, nebo ne,“ prozradil.

Úspěšný a hodný kluk

Je až k nevíře, že perfektně vypadající boxer je single. Alessandro se často v rámci boxu představuje na různých galavečerech, kde rozhodně nemá o fanynky nouzi. Brněnský svalovec zápasí nejen v Česku ale i v Polsku a Německu. Skoro by se dalo říct, že se Nova při jeho obsazování v Love Islandu inspirovala u britské předlohy show. Tam se v roce 2019 objevil na ostrově lásky úspěšný boxer Tommy Fury. Ten v seznamovací reality show našel lásku svého života. S dívkou, se kterou se dal na ostrově dohromady, má dítě a před svatbou. Na to, zda bude mít šťastný konec i příběh boxera z Brna, si musí fanoušci show počkat. ​„Sandro je moc hodný kluk, s holkama to má těžké. Přál bych mu nějakou holku do života. Sám dbá na svůj vzhled, a tak by se mu dívka měla hlavně i líbit po této stránce. Díky svému náročnému koníčku potřebuje už každopádně nějaké zázemí,“ dodal pro Kafe.cz jeden z jeho blízkých kamarádů.