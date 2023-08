Love Island 2023: Diváky čekají zásadní změny, na ostrov se můžete dostat i vy

TV Nova přichází i letošní podzim s oblíbenou reality show Love Island. V této show už našlo lásku hned několik šťastlivců. Další odvážlivci se už vydali směr nové dobrodružství. TV Nova odhalila první letošní soutěžící.

Do luxusní vily na španělském ostrově Gran Canaria míří nová skupinka srdíček. Ženy a muži z Česka a Slovenska doufají, že na ostrově naleznou opravdovou lásku. I letos čeká na vítězný pár odměna ve výši 2 milionů korun.

Novinka pro diváky

Třetí sérií Love Islandu provede soutěžící i diváky moderátorka Zorka Hejdová. Fanoušci show se mohou těšit na první díl už v pondělí 4. září na Voyo. Vysílat se bude šestkrát týdně. Televizní diváci si na vysílání počkají až na 21:45 na stanici Nova Fun.

Fanoušci oblíbené show se letos dostanou k větší moci. Pomocí aplikace Love Island se mohou zapojit už nyní a ovlivnit tak, jak budou vypadat první páry. Hlasovat lze až do sobotních 20 hodin.

Mezinárodní srdíčka

Mezi muži se tentokrát objeví několik srdíček z ciziny. Například Sandro se narodil v Itálii, Chris zase do vily míří z USA. Skupinku chlapců doplňuje Claude, který nikdy neměl žádný vážný vtah, Honza, který šíří dobrou náladu všude, kde chodí a LU - beznadějný a okouzlující romantik.

Různorodost se najde i mezi děvčaty. Výraznou soutěžící je bez debat vietnamská kráska Venis. Další dívkou je Adriana, která má na svého potencionálního partnera jasné požadavky. Její vyvolený musí mít hmatatelné ambice a vyřešenou minulost. Třetí kráskou ve skupince je půvabná Slovenka Majka, ta se živí jako učitelka v mateřské školce. Děvčata doplní ještě dvě internetové hvězdy - influencerka Rachel, která se pyšní 170 tisíc sledujícími a Miriam, která vydává vlastní podcast, ve kterém motivuje své posluchače k lepšímu a šťastnějšímu životu.

Na ostrov může každý

Na sledování Love Islandu navnadil čtenáře Kafe.cz PR manažer David Maršálík. “Ke třetí řadě máme připraveno několik docela zásadních novinek, ale bohužel je nemůžeme prozrazovat předem, aby diváci nepřišli o část zážitku, který je letos čeká.” Zeptali jsme se i na to, zda vilu navštíví nějaká veřejně známá osoba. Minulý rok se mezi soutěžícími objevila například modelka Natálie Kočendová. “Identitu bombshells nemůžeme prozrazovat. Ale pokud by se někdo chtěl stát bombshells, stále je možnost. Stačí se přihlásit na casting. Třeba se přihlásí právě ta osoba, kterou do Love Islandu hledáme,” navnadil potencionální srdíčka.