Ulice se nechce vzdát: Jsem temperamentní zlobítko, přiznává Ljuba Krbová

Fanoušci nekonečného seriálu Ulice už si ho ani nedokážou představit bez Aničky alias Ljuby Krbové. Postava se ale už delší dobu vypařila neznámo kam a čím dál častěji se hromadí dotazy, zda náhodou herečka z projektu definitivně neodešla.

Ljuba Krbová už dlouhých osmnáct let ztvárňuje Aničku v národem milovaném seriálu Ulice. V poslední době ale nedostává herečka takový prostor, jak byly diváci zvyklí a proto se přirozeně vyptávají, zda Krbová náhodou neskončila.

"Teď ta moje linka tak trošku ustoupila do pozadí, takže mám spíš divadelní projekty, ale stále se mně nechce úplně vzdálit z tohoto seriálu, protože tam za ty roky mám mnoho přátel," vysvětlila hvězda svou pauzu v natáčení.

"Pokud by chtěli dějovou linku mojí postavy ukončit, taky to zvládnu. Znáte to. Když něco končí, něco jiného může začít. Já to zkrátka nechávám volně plynout, ale doufám, že si mě tam ještě nějakou dobu nechají," dodala v rozhovoru pro Sedmičku.

Baví mě projekt jako takový



Ljubě Krbové její ikonická role za dlouhé roky samozřejmě přirostla k srdci. "Jsem přece jenom větší zlobítko a temperamentnější než moje postava v seriálu. A vlastně víc, než moje postava, mě baví projekt jako takový. Prostředí, kolegové, lidé ze štábu, se kterými dělám," svěřila se herečka Deníku.

"K srdci mi vyloženě přirostla moje mladinká kolegyně Ema Businská, se kterou hrát bylo tak hezké jako jezdit v čerstvě napadlém prašanu, taky proto jsme tomu říkali free ride," zavzpomínala Ljuba, která se bohužel se svojí oblíbenou kolegyní musela rozloučit.

"Kvůli škole odešla, ale doufám, že se potkáme na jiném projektu, nejradši na divadle," uzavřela hvězda Ulice.

Krbová se v poslední době věnuje jiným projektům a Ulici odsunula na vedlejší kolej