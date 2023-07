Televizní rebelky Linda Bartošová a Emma Smetana: Soud s Novou a sexismus

Moderátorky Linda Bartošová a Emma Smetana způsobily na televizních obrazovkách doslova bouři. Stejně rychle, jako se ve zpravodajství objevily a upoutaly na sebe pozornost svým nesporným talentem, se z něho zase poměrně překvapivě stáhly. Důvody měly rozdílné, jedna věc je ale spojuje - a to punc určitého rebelství, které není pro tváře televizních zpráv zrovna obvyklé.

Obě zmíněné dámy mají mnoho společného. Hned na první pohled zaujme fakt, že do prostředí televizního zpravodajství přišly z jiných oblastí showbyznysu a velmi rychle na sebe strhly velkou pozornost a na televizních obrazovkách zapůsobily trochu jako zjevení.

Linda Bartošová se proslavila jako finalistka České Miss v roce 2012. Korunku královny krásy sice nezískala, za to reprezentovala Česko na světové soutěži Miss World. I přesto, že si modeling vyzkoušela ráda, směřovala ale ambiciózní dívka do jiného odvětví médií. Jako studentka žurnalistiky, ze které má magisterský titul, nastoupila do České televize, kde se propracovala až na pozici moderátorky hlavní zpravodajské relace.

Někdo by to považoval za skvělou kariéru, vzpomínky na toto období jsou ale pro Lindu Bartošovou spíše hořké. Setkala se totiž podle svých slov s předsudky, které byly spojeny zejména s jejím vzhledem, a také sexismem.

V televizi bojovala s předsudky

“Chápu, když v zemi, kde moderuje hlavní zpravodajské relace v soukromých televizích hodně účastnic soutěže krásy, když jedna taková účastnice soutěže krásy, byť zároveň studentka žurnalistiky, přijde do takového prostředí, že tam předsudky mohly být, byť by to v ideálním světě bylo jinak a každý by mě chtěl nejdřív poznat, jaká doopravdy jsem a jaké jsou moje motivace v práci,” svěřila se magazínu Reflex před časem.

V listopadu roku 2021 šokovala Linda Bartošová veřejnost, když pro řadu lidí zcela nepochopitelně oznámila, že si v televizi bere půlroční neplacené volno. O důvodech nejprve mlčela, a tak se spekulovalo o řadě možných důvodů včetně těhotenství. Moderátorka poté nicméně přiznala syndrom vyhoření a psychické obtíže. Po uplynutí této lhůty se rozhodla do České televize již nevrátit a nyní pracuje pro server Aktuálně.cz.

O další mediální smršť se Linda Bartošová postarala také svým podcastem “Krása”, který natočila pro Český rozhlas. Ten se zamýšlí zejména nad tím, jak těžké je pro pohledné ženy nejen pohybovat se v mediálním prostředí, ale vlastně cokoli jiného. Tento počin se setkal jak s pochvalnými komentáři, tak kritikou. “Když se vyjadřuju k tématům sexismu, sexistické kultury, která u nás v něčem dost panuje, tak jakmile tohle vytáhnu, tak lidi mají často pocit, že tím, že jsem někdy byla v módním průmyslu, byť velmi krátkou chvíli a náhodou, že vlastně nemám právo, nebo že je to ode mě nedůvěryhodné, když se těm tématům věnuju,” posteskla si pro Reflex Linda Bartošová.

Televize nepodporovala kritické myšlení redaktorů

Podobně překvapivý směr vzala také kariéra Emmy Smetany, která na rozdíl od Lindy Bartošové zamířila do komerční televize Nova. Původně se věnovala hudbě a zpívala ve vlastní kapele, jako vystudovaná politoložka se nicméně v roce 2012 rozhodla věnovat se kariéře ve zpravodajství.

Na první pohled se jí na pracovním poli skvěle dařilo a dopracovala se až do hlavních zpráv. Na pozadí ovšem zuřila doslova válka. Emma Smetana se stále častěji dostávala do konfliktů nejen s kolegy, ale také svými nadřízenými.

“Za tři a půl roku jsem toho nezažila málo, ale mým soukromým bodem zlomu bylo podezření, že se tam dějí věci, které nejsou slučitelné s mými životními postoji. Neměla jsem dojem, že by se podporovalo kritické myšlení redaktorů, že by se tlačilo na to, aby v redakci pracovali kvalifikovaní, inteligentní a samostatně myslící novináři. Spíš jsem měla pocit, že ti nejschopnější a nejperspektivnější lidé z domácí redakce systematicky odcházejí,” uvedla pro server iDNES.cz jako důvod, proč byla v redakci nespokojená.

Soud s Novou Emma Smetana prohrála

Situace poté vyvrcholila tím, že dostala výpověď, která však byla posléze anulována, protože v době, kdy k ní došlo, byla moderátorka těhotná. Podle českého práva ale nemůže být těhotná žena propuštěna. Emma Smetana na situaci tehdy zareagovala podáním žaloby na televizi Nova. Soud nakonec rozhodl v její neprospěch, protože oficiální stížnost na nezákonné jednání ze strany zaměstnavatele nepodala v zákonné lhůtě.

Její kroky poté zamířily do internetové televize DVTV, kde strávila dva roky před tím, než odešla na mateřskou dovolenou. Nyní se věnuje především hudbě a sociálním sítím, kde ráda provokuje pikantními fotografiemi. Na televizní obrazovky se v brzké době nicméně plánuje vrátit. Nikoliv však jako moderátorka, ale jako herečka v hlavní roli připravovaného fantasy seriálu televize Prima.