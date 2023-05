Lily-Rose Deppová provokuje v krajkovém prádle. Propaguje tím vlastní seriál

Lily-Rose Depp se odhalování rozhodně nebojí. Kromě toho, že se ukáže ve velmi odvážných scénách v seriálu The Idol, nedočkavce ukojila sexy fotkou, kterou sdílela na sociálních sítích. V rámci propagace kontroverzního seriálu se totiž vyfotila v malých a průsvitných krajkových šatech.

Půvabná dcera Johnnyho Deppa Lily-Rose Depp úspěšně kráčí ve šlépějích svého tatínka. Má za sebou už několik rolí, přičemž ta další bude ze všech dosud největší. Už zanedlouho služba HBO odvysílá seriál The Idol, ve kterém Lily ztvárňuje hlavní roli. A aby kontroverze kolem seriálu nebylo dost, třiadvacetiletá herečka jej propaguje dost odvážným způsobem.

Malá slečna Idol

Lily je na svůj nejnovější počin náležitě pyšná. A aby jej co nejvíce před jeho premiérou podpořila, často jej propaguje na svých sociálních sítích. Rozhodně ale nejde o nějaké decentní reklamy. Na jednom z příspěvků, který k seriálu dcera Deppa sdílela, je vyfocena v titěrných průsvitných šatech, které odhalují opravdu mnoho.

„Mála slečna Idol,” napsala herečka k fotce, která byla pořízena přímo během natáčení. Pod snímkem se ihned začala objevovat celá řada pochvalných komentářů, ale také reakcí od těch, kteří z fotky úplně nadšení nebyli. „Na téhle fotce vidím spíš bolest, promiň, Lil,” zněla jedna z nich.

Nechutný rozměr

Seriál The Idol, který si svou premiéru odbyde už na začátku června, od jisté chvíle doprovází kontroverze. Série, ve které hlavní role ztvárňují Lily-Rose Depp a zpěvák The Weeknd, byla totiž na začátku režírována Amy Seimetz, která ji takřka celou natočila. Tvůrci ovšem nebyli s její prací spokojeni, a tak byl na její místo dosazen režisér Sam Levinson, který veškerou její práci přetočil. Pod jeho vedením se ale podle některých členů štábu ze seriálu stal naprosto otřesný počin. „Byl to příběh o mladé ženě, která se sexuálně hledá. Pak se z toho stala show o muži, kteří týrá ženu a jí se to líbí,” stěžoval si podle webu Parade zdroj ze štábu a dodal, že pod vedením Levinsona dostal seriál The Idol pohnutý, nechutný a perverzní rozměr.