Tanec dnes už Libuši Rohlíčkové nechybí. V rodině se mu nyní věnuje dcera

Bývalá tanečnice Libuše Rohlíčková byla v minulosti partnerkou dvou slavných mužů - Josefa Vojtka a Daniela Hůlky. Štěstí ale našla až po boku současného manžela, herce Zdeňka Rohlíčka. Na jevišti již se sympatická maminka dvou dětí nějakou dobu nepohybuje, věnuje se dnes profesi kosmetičky. Svůj život stranou reflektorů si užívá a kupodivu se jí po prknech, která znamenají svět, příliš nestýská.

“Ze začátku to samozřejmě bylo těžší a měla jsem pořád tendenci se nějak hýbat, ale po čase jsem si odvykla a teď už si moc neumím představit, že bych měla tančit na jevišti. Občas se zajdu podívat na kolegy, ale z mojí generaci jich tam už moc nezbývá,” prozradila pro Kafe.cz s úsměvem.

Mladší tanečníci to z jejího pohledu dnes mají těžší, než byla zvyklá v době, kdy aktivně tančila ona sama. “Když jsem začínala, tak těch muzikálů, kde by člověk mohl tančit, nebylo tolik, hrálo se od pondělí do pátku a často i dvojáky. Dnes je toho všeho hrozně moc a když se člověk chce prosadit a uživit se, je to o mnoho těžší,” vysvětlila svůj postoj k tanečnímu prostředí.

Dcera říká, že bude učitelka tance

Také z toho důvodu je ráda, že se může v pražském hotelu Don Giovanni věnovat svému kosmetickému salonu a co se týká tance, užít si ho prostřednictvím své dcery Ely, která se ve svých necelých šesti letech věnuje baletu a street dance.

“Jestli u toho vydrží, v tuhle chvíli nevím, ale zatím říká, že bude učitelka tance. Takže má svůj cíl a baví ji to, což je pro mě to hlavní. Pokud by se tomu jednou věnovat chtěla, tak ji určitě podpořím, ale zároveň bych ji k tomu nikdy nenutila,” řekla Libuše Rohlíčková pro Kafe.cz a dodala, že tanec by nejspíš skvěle šel také jejímu synovi Matyášovi, kterého má z předchozího vztahu se zpěvákem Josefem Vojtkem.

Matyáš, kterému je nyní patnáct let, se raději věnuje spíše basketbalu. Nyní také rodiče potěšil úspěšnými přijímacími zkouškami na střední školu. “Udělal mi radost, protože letos bylo opravdu hodně dětí, ale na školách málo míst,” popsala noční můru řady rodičů Libuše Rohlíčková.