Život se ženáčem: Švormová ho nutila, aby se rozvedl, skončila se zajíčkem

Je to neuvěřitelné, ale šarmantní herečka Libuše Švormová slaví už 88. narozeniny. Nejen, že na svůj věk vypadá skvěle, ale po boku o osmnáct let mladšího manžela se báječně i cítí. Dříve však vyhledávala muže starší a nevadili jí ani ženatí.

Herečka Libuše Švormová se proslavila dabingem svůdné Angeliky. I ona sama byla krásná a muži obletovaná, nutno podotknout, že šarm jí vydržel dodnes. Ve formě ji jistě udržuje její mnohem mladší přítel.

Libuše Švormová patřila mezi nejvíce sexy herečky své doby. Není tedy divu, že jejímu kouzlu podlehl i starší, zkušenější a především pak ženatý otec dvou dětí. Byl jím slavný scénárista Jan Otčenášek, pod jehož taktovkou vznikly filmy jako Láska mezi kapkami deště či Romea, Julie a tma. Bohužel se Otčenášek odmítal rozvést a Švormová ho natolik milovala, že žila celých devatenáct let ve stínu jeho oficiální rodiny. Vydržela by i déle, ale životní lásku jí vzala rakovina plic.

„Přijala jsem jeho soukromí, nenaléhala jsem, aby se rozvedl, i když už jsme spolu mnoho let žili, ctila jsem jeho důvody. Považovala jsem ho za svého celoživotního partnera – a kdyby nezemřel, asi by jím i byl,“ uvedla dle Blesku.

Vzala si o osmnáct let mladšího muže

Herečka byla nešťastná a myslela si, že už se nikdy nezamiluje. Naštěstí však poznala o osmnáct let mladšího Jana Patera, do kterého se na první pohled zamilovala. Myslela si však, že se jedná jen o letní lásku, proto věkový rozdíl neřešila. Jenže krátká známost vyústila do seriózního vztahu a následně i ke svatbě. Ta se konala roku 1982 a nesourodá dvojice je spolu dodnes.

„Je to můj hlavní zdroj energie. Všechno za mě doma dělá. Nakupuje, uklízí, skvěle vaří, udržuje domácnost v pořádku. Já jsem si prostě uměla vybrat muže,“ chválila Libuše život po boku zajíčka.

Udržuje se ve formě zdravým životním stylem

Zlá Melánie z pohádky Jak se budí princezny se udržuje ve formě i pohybem a zdravým životním stylem. Chodí plavat, s manželem často pořádají výpravy do přírody a podnikají výlety. Milují Jeseníky, které mají prochozené křížem krážem.

Aby měla na své koníčky peníze a nenechala celý chod domácnosti na manželovi, k důchodu si ještě občas přivydělává hraním.

„Díky tomu, že ještě něco tvořím, tak si přivydělám. Ale nedělám to jen kvůli penězům. Mrzelo by mě, kdybych musela úplně přestat hrát divadlo,“ svěřila se Švormová.