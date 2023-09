Bouček se dojal nad svatbou Brzobohatého, pak se pohádal s dalším moderátorem

Svatba Ondřeje Brzobohatého a Daniely Písařovicové proběhla v naprostém utajení v Itálii. Pozvánku na veselku dostali jen ti nejbližší. Mezi nimi se objevilo i pár celebrit. Nechyběla například Veronika Arichteva, Libor Bouček nebo Jakub Prachař.

Moderátorka DVTV si na svou první veselku počkala až do čtyřiačtyřiceti let. Za to pro muzikanta a moderátora Ondřeje Brzobohatého to byla svatba třetí. První ženou byla produkční Johana Indráková, druhou manželkou modelka Taťána Kuchařová.

Emotivní vzpomínka

Moderátor Libor Bouček se na svém Instagramu podělil o dojmy z veselky. Sdílel snímek, na kterém je s Jakubem Prachařem a popsal, co pro něj tato svatba znamenala. „Dva přátelé, kteří se rozhodli oslavit svou lásku s těmi nejbližšími a odhodlali se ke kroku závaznému, tradičnímu a milému. Byly to hodiny plné štěstí, úsměvů, lásky, špaget, florentiny, meruňky, vína, vody, slov, vět, tance, objímání. Na těch několik hodin zmizela relace se světem a na základě pevného pouta těch dvou jsme zažili svatbu z nejharmoničtějších. V tom úzkém kruhu nás všech bylo tak zřejmé a očividné, jak zásadní je pojem rodiny. Jak je to cenný. Nenahraditelný,“ popsal.

Mimo to se podělil i o detaily z průběhu celé slavnostní události. „Náš průvod svatebčanů procházel uličkami jezerního městečka a ze všech zářila radost z toho, že jsme se sešli. Že se máme. Že se sobě neztratíme. Že víme. Z toho budu čerpat,“ zavzpomínal na svatební den Brzobohatého a Písařovicové. Samotná nevěsta ho na Instagramu hned pochválila v komentáři. „Tys to zase tak krásně napsal,“ okomentovala nadšená novomanželka.

Přestřelka s Vojnarem

Jako opravdový kamarád se Bouček ukázal už ve chvíli, kdy se zapojil do internetové debaty, kterou vyvolal moderátor Petr Vojnar. Ex Lucie Vondráčkové si totiž nevybíravě rýpl do Brzobohatého a jeho už třetí svatby. „Já jim to jako moc přeju, oba je mám rád, jsou mi sympatičtí, jsou esa ve svém oboru, ale kde lidi berou ty tužby se pořád dokola ženit a vdávat?“ napsal Vojnar na Facebook. „Svatba je po staletí tím nejosvědčenějším svazkem mezi mužem a ženou. Lepší institut, který zároveň i formalizuje, neexistuje. Naopak je legitimní deklarace nové rodiny a také toho, že ten vztah myslí vážně. A pojí-li tě k nim vztah, o kterém píšeš, tak promiň - ale co je ti do toho?“ vrátil Vojnarovi úder Bouček.