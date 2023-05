Letní trendy 2023: Džínovina, fialová i asymetrické střihy

Se stoupajícími teplotami se zvyšuje i příležitost vylepšit svůj styl. Pokud jde o zdokonalení letního šatníku, je třeba sledovat a znát nejnovější módní trendy. Jaké jsou ty nejžhavější pro letošní léto?

Prostudovali jsme mnoho renomovaných módních webů a prozkoumali názory největších odbornic na módu, abychom našim čtenářkám přinesli odpovídající tipy, díky kterým v letošním létě zazáří víc než samotné Slunce. Co bude v kurzu? Od praktických kousků až po náladové akcenty - existuje hned několik hlavních módních trendů, které stojí za to zařadit do vašeho šatníku na letošní léto. Pojďte spolu s námi okouknout, které to jsou.

Vsaďte na džínovinu

Khloe Kardashian džínovinu zbožňuje. Zdroj: Profimedia.cz

Džínovina, která je odjakživa oblíbená, má letos v létě různé podoby. Korzetové topy, áčkové šaty, maxi sukně, ustřižené šortky, boty nad kolena, tašky přes rameno, kbelíkové klobouky, a dokonce i plavky - to vše znovuobjevené v této univerzální látce. V módě jsou zejména koordinované soupravy a midi šaty, které nabízejí uhlazený džínový vzhled. Pokud dáváte přednost decentnějšímu přístupu, zvažte přidání džínové gumičky nebo džínové sandály, které vnesou do vašeho kompletu nádech ležérní pohody.

Fialová jako barva léta

Fialovou nosí i celebrity. Zdroj: Profimedia.cz

Nečekaným obratem se v této sezóně stává hlavní barvou fialová. Levandulové tóny, které kdysi připomínaly nostalgii po roce Y2K, se dostaly do sféry sofistikovaného večerního oblečení a povznesených letních vzhledů. Tento zábavný odstín si oblíbili například Sinéad O'Dwyer, Nensi Dojaka, David Koma, Philipp Plein, Versace a LaQuan Smith, kteří ukázali jeho univerzálnost a schopnost udělat výrazný dojem.

Asymetrické střihy

Výstřihy s asymetrickými lemy vybízejí k objevování umění pohybu a odhalují dráždivý pohled na kůži. Ačkoli někdo může být v pokušení přisuzovat tyto trendy vnějším faktorům, je důležité ocenit design takový, jaký skutečně je - styl sukně, který vyzařuje půvab a plynulost a zvýrazní každý váš krok.

Průhlednost

Průhledné oblečení, které se kdysi objevovalo pouze na přehlídkových molech, se plynule přesunulo na červený koberec a na pulty našich oblíbených obchodů. Pro módní duše mezi námi nabízí tento odvážný trend podmanivou příležitost vyjádřit svou odvahu. Pro ty, kteří hledají jemnější interpretaci, může být experimentování se síťovanými panely vkusným objevem průhlednosti.

Nebojte se kapes

Heidi Klum a její kalhoty s výraznými kapsami. Zdroj: Profimedia.cz

Kapsy, zejména cargo kapsy, nadále dominují módní krajině. Inspirovány utilitární estetikou, značky jako Miu Miu a Louis Vuitton tyto funkční detaily důmyslně zakomponovaly do sukní, šortek a vest. Toto spojení praktičnosti a stylu propůjčuje vašim outfitům pocit nenucené elegance a zajišťuje, že zůstanete módní i připravení.

Vyzkoušením těchto módních trendů pro léto 2023 máte možnost pozvednout svůj osobní styl do nových výšin a stát se módní hvězdou letošního léta. Nechte svůj styl vzkvétat a zářit pod sluncem zalitou oblohou blížícího se léta.

Zdroj:

vogue.co.uk, cosmopolitan.com, glamour.com, elle.com, marieclaire.co.uk