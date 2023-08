Syn Leoše Mareše na dovolené onemocněl: Do kopců kráčel v obrovských bolestech

Leoš Mareš se o letních prázdninách rozhodl podniknout se svými syny pořádné dobrodružství. Jakuba a Matěje totiž vzal do Peru, kde společně podnikli několikadenní výpravu ke Sluneční bráně. Už tak dost náročný výlet byl ale pro staršího Jakuba ještě složitější. Potýkal se totiž s nemocí.

Leoš Mareš miluje cestování a za hranice České republiky vyráží několikrát do roka. Kdo ale čekal, že v létě vyjede se svou manželkou Monikou a jejich společnou dcerou Alex někam k moři, kde se společně celá rodinka rozvalí na pláži, ten se šeredně spletl. Leoš Mareš totiž namísto odpočinku zvolil dost náročnou výpravu. Ostatně i proto nechal manželku s dcerou doma a vyrazil na dovolenou se svými syny Jakubem a Matějem.

Desítky kilometrů a spaní ve stanu

Výprava, jakou si moderátor pro sebe a své syny zvolil, rozhodně není pro každého. Během čtyř dnů je totiž třeba ujít čtyřicet tři kilometrů, a to v dost náročném terénu. Prakticky celou cestu se jde do kopce. Členové výpravy pak každý den přespávají ve stanech a leckdy se snaží překonat i sami sebe. Odměnou jim ale nakonec je dechberoucí výhled na ruiny inckého kultovního města Machu Picchu. Sám Mareš přiznal, že se ke Sluneční bráně chtěl vydat už dlouho. Nyní si svůj sen splnil společně se svými dětmi.

Zdravotní obtíže

Dlouhý výšlap byl náročný v mnoha směrech, starší Marešův syn Jakub měl ale podmínky ještě těžší než ostatní. Kromě bolesti nohou ho totiž trápila i bolest v krku. Po cestě ke Sluneční bráně bojoval s angínou. „Chudák měl celé čtyři dny bolesti v krku. Angínu. Ale bohužel mu nezbylo nic jiného než šlapat, protože zpátky to nešlo, takže si dal celé Inka Trail, skoro 50 kilometrů, pěkně s angínou,” vyprávěl se smíchem moderátor na svém Instagramu, načež jeho syn dodal, že to i tak rozhodně stálo za to.