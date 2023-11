Leoš Mareš představil své nové dítě, projekt mu vynese pohádkovou sumu

Vzkaz pro své fanoušky natočil legendární moderátor a zpěvák Leoš Mareš uprostřed noci přímo ze svého obývacího pokoje. Do půli těla svlečený oznámil světu novinku, na které už nějakou dobu pracoval i se svým týmem. Světlo světa jeho nové, umělecké dítě spatří v příštím roce a jak sám slíbil, bude to velké.

Fanouškům Leoše Mareše neušlo, že se již nějakou dobu odmlčel a nepředstavil žádný vlastní projekt. Tomu je ovšem nyní konec, pro oznámení si totiž vybral opravdu vyjímečnou příležitost. “Já jsem si nechal tohle oznámení právě na tento okamžik, protože právě teď je mému prvnímu synovi osmnáct let. Budu to mít navždy už s tím spojené. Takže přesně v okamžiku Halloweenské noci v roce 2023, přesně osmnáct let poté, co se mi narodilo první dítě, jsem vám chtěl oznámit moje nové umělecké dítě,” sdělil na svém Instagramu Mareš, který se na tento okamžik na první pohled velice těšil.

“Po dlouhých měsících ticha, mlčení a žádných akcí, kde bych jaksi vystupoval, po vypnutí projektu Staré pecky, po vypnutí všech velkých koncertů a mých velkých O2 aren je na čase vám prozradit ten důvod, proč se tak stalo. Příští rok, v roce 2024, vyjedu na své první turné v životě,” prozradila legenda českého showbyznysu.

Turné Leoši Marešovi určitě vynese velmi pěknou částku, jako ostatně cokoli, do čeho se pustí. Podnikání je něco, v čem je populární moderátor skutečně dobrý, jak ostatně dokládá to, že jen jednou reklamou na Instagramu si vydělá tolik jako průměrný Čech za celý rok.

“Za 400 tisíc korun si u mě můžete objednat kampaň na Instagramu, která obsahuje dvě stories, dvě sady videí a dva příspěvky na feed. Pokud je to věc, když se shodneme spolu na způsobu prezentace, tak jak bych si to představoval já, a vám se to bude líbit a nebudu s tím mít problém, s tou službou nebo produktem, tak se to potom zrealizuje,” přiznal před časem v rozhovoru s moderátorkou Světlanou Witovskou.

“No, upřímně řečeno, těch nabídek je tolik, že ta cena je i schválně takhle nastavená, aby nabídky filtrovala,“ vysvětlil, proč nemá z vysoké ceny špatný pocit ani vzhledem k tomu, že zdaleka ne každý si takovou spolupráci může dovolit. Vzhledem k ceně prosté reklamy nicméně není těžké si představit, že turné svému pořadateli dokáže rovněž pořádně vydělat.

Jeho turné se odehraje ve třinácti českých městech a co se týká programu, něco málo již ve videu Leoš Mareš nastínil, přestože to hlavní prý plánuje odhalit teprve postupně. “ Možná si říkáte, co tam budu dělat, jestli tam budou hosté? Nebudou tam hosté. Ne, já a moje company pojedeme prostě koncert. Moje písničky a spoustu dalších věcí, ale to se budete dozvídat až později,” sdělil moderátor a bavič fanouškům.