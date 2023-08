Mareš na rodinné dovolené: Za čtvrt milionu na noc jim vaří osobní kuchaři

Moderátor Leoš Mareš vyrazil s celou svou rodinou na pohádkovou dovolenou. Privátním letounem se všichni přesunuli z Česka do Itálie a zamířili do dechberoucí vily poblíž jednoho z tamních jezer. Fanoušci se pochopitelně ihned pídili po tom, o jakou nemovitost jde. To si chtěl Mareš ale nechat pro sebe. Lokalitu se mu ovšem dlouho tajit nepodařilo.

Leoš Mareš si potrpí na luxus, který si jakožto nejúspěšnější český moderátor rozhodně může dovolit. Přepychem ale nezahrnuje jen sebe, ale i všechny své nejbližší. Před pár dny pak vyrazil s celou svou rodinou na dovolenou snů. A o zážitky bylo postaráno už od samého začátku. Do Itálie se totiž dopravili soukromým letadlem a následně se přesunuli do honosné vily, která se na několik dní stala jejich domovem.

Luxus, kam jen oko dohlédne

Z přepychového stavení, které se nachází v kopcích poblíž jednoho z italských jezer, Mareš pochopitelně ihned sdílel celou řadu videí, aby se mohl i se svými fanoušky podělit o to, jak s rodinou tráví dovolenou. A ti nestačili žasnou. Úžasná vila, ve které se nachází hned několik ložnic a koupelen, rekreantům nabízí také obrovský bazén a dechberoucí výhledy. Skrývá se v ní rovněž dokonalá kuchyně, ve které Marešovi a jeho hostům vaří několik kuchařů.

Chtěl si to nechat pro sebe

Zvídaví fanoušci se ihned začali ptát, kde se luxusní stavení nachází. To ale Leoš Mareš prozradit nechtěl a měl v plánu nechat si název domu i jeho lokalitu jen pro sebe. Netrvalo však dlouho a moderátorovi příznivci všechny informace vypátrali. „Villa Peduzzi, krásná práce starých architektů,” napsala pod jedno z videí moderátora jeho fanynka. „Villa Peduzzi je pecka, užívejte,” přidal se další.

Marešovi se tedy tajemství moc dlouho udržet nepodařilo. Pravdou ale je, že je drtivé většině fanoušků moderátora přesná informace stejně k ničemu, neboť dovolenou ve vile si mohou dovolit opravdu jen vyvolení. Podle oficiálních stránek nemovitosti se totiž jedna noc ve vile nabízí za 10 715 euro, zhruba 240 tisíc korun. Tedy téměř čtvrt milionu.