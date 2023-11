Redakce 29. 10. 2019 clock 1 minuta gallery

Leonardo DiCaprio je snem mnoha dívek, ale kdyby věděly do kolika žil s matkou, dost možná by zatoužily po někom jiném. V dětství se měl herec navíc přejmenovat z Leonarda na Lenny. Co dalšího jste o hvězdě Titanicu a dalších velkofilmů možná nevěděli?

