Leona Machálková stále doufá v lásku: Zatím je to v mlze, přiznává

Leona Machálková před nedávnem vypustila syna Artura do světa a zůstala v Čechách sama. Zpěvačka už žije několik let bez partnera, přesto se ale naděje na lásku dle svých slov nevzdává a věří, že jí pravý muž teprve vstoupí do života.

Leona Machálková v otevřeném rozhovoru pro Blesk přiznala, že se jí narozením syna otočil celý svět vzhůru nohama. "Všechno se zásadně změnilo narozením syna Artura, kterého mám s mužem mého života Bořkem Šípkem. Učila jsem se skloubit život zpěvačky s životem maminky, partnerky a hospodyně. Když se ohlédnu zpět, bylo to nejspíš krásné, plné nových zážitků, úkolů, úspěchů i nejrůznějších bolístek, jak už to tak v životě chodí," zavzpomínala hvězda a dodala, že nejhorší okamžik pro ni byl, když se rozešla s Bořkem Šípkem, se kterým má syna Artura.

"Nejtěžší bylo určitě vyrovnat se s odchodem partnera, nejdřív od nás, a potom do nebe… To je prostě těžké pro každou ženu, která si prožila silný vztah a osudovou lásku, ale o tom jsem už mnohokrát mluvila. Je to tak, ale stejně je pro mě nejdůležitější, že vzpomínka na životní lásku je světlá, dnes i plná pochopení, a hlavně také odpuštění. Hodně mě tato zkušenost přiměla zamyslet se nad sebou a nejspíš se i změnit, pokud možno k lepšímu," svěřila se zpěvačka. Nejvíce jí tehdy prý pomohli přátelé, díky kterým se přenesla přes smrt své životní lásky.

"S odchodem partnera mi pomohli se vyrovnat moji blízcí a nejlepší kamarádky. Jejich laskavá slova podpory, že život jde dál a že věří, že jsem natolik silná, abych se znovu nadechla a žila radostný život," říká Machálková, která nedávno zůstala ve svém bytě sama, jelikož její syn Artur odletěl studovat do zahraničí.

Láska je momentálně v mlze

Odchod syna Artura byl pro Leonu Machálkovou psychicky náročný. "Nejdříve mi bylo samozřejmě hodně smutno. Změna je to veliká a doma bylo prázdno… Nicméně jsem se na tento okamžik mentálně připravovala již delší dobu a předsevzala jsem si, že mě smutek nesemele. Že to zvládnu, a začne nový život. Díky dnešním možnostem vidět se po telefonu kdy se nám zachce je to určitě mnohem snazší, než to měly mámy dříve. Těší mě, že je syn spokojený, že ho studium baví a je obklopen podobně naladěnými kamarády," sdělila výše zmíněnému webu a pochlubila se, že si už dokonce její potomek našel v Itálii partnerku.

"V Miláně se už stihl také zamilovat, tak mám radost, že tam nijak nestrádá a je spokojený. Mně osobně se život zaplnil nejrůznějšími aktivitami, sportem, společenským životem, je více času na kamarádky, kulturu i na knížky. Mám z toho dobrý pocit, že to asi zvládám, tak jsem za to vděčná," těší se hvězda. Sama ale zatím lásku nepotkala.

"No, na obzoru určitě nová láska je, ale momentálně nejspíš v mlze. Musím říct, že jsem to zatím nezabalila a věřím, že mě něco zajímavého v životě ještě čeká," neztrácí Machálková naději. V poslední době se proto věnuje hlavně sama sobě a svému tělu.

"Od začátku letošního roku jsem najela na program očisty organismu, kvalitního stravování a intenzivního sportování. Delší dobu jsem se sebou nebyla spokojená. Dělám všechno pro to, abych se cítila dobře. Pravidelně trénuji se svou kamarádkou, zkušenou fitness trenérkou Marcelou Blechtovou, se kterou konzultuju také jídelníček. Jídlo odjakživa patří k mému potěšení, tak vlastně stále jím všechno, jen ubylo knedlíků, mouky, cukru ve prospěch čerstvé zeleniny a ovoce, bílkovin a sacharidů. Masu se nebráním, miluji ryby a rozhodně dávám přednost kvalitě před kvantitou. Samozřejmě i mně se zásadně změnil metabolismus, tak si rozmyslím, co si dám k večeři. Dnes kelímek zmrzliny před spaním opravdu nehrozí. Co se týče alkoholu, tak od něj si dávám také pauzu a nemohu si to vynachválit. Čistá hlava, lepší spánek a potažmo i nálada," uzavřela.

Artuř Šípek nedávno oslavil dvacáté narozeniny