Beránek o synovi ve vězení: Trpí matka i dcera, návštěvy tatínka má zakázané

Leo Beránek starší promluvil v emotivní zpovědi pro Kafe.cz o tom, jak jejich rodina snáší uvěznění jeho syna, rapera Lea Beránka mladšího. Ten si odpykává šestiletý trest za rvačku. Podle známého podnikatele nejvíce strádá maminka mladého muže, pro kterou je situace pochopitelně velmi těžká.

“Pobyt ve vězení je samozřejmě náročný pro trestaného, ale také pro celou jeho rodinu, která trpí s ním. Leova maminka se velmi trápí a je to pro ni hrozně náročné. Příšerné na tom je také to, že Leo má malou dceru,” prozradil otec kontroverzního rapera pro Kafe.cz.

Dceru Violettu má Leo Beránek s někdejší playmate Connie Hozak, se kterou se již rozvedl. “Maminka vnučky nechce, aby do vězení za tatínkem chodila, protože je ještě malá a vidět takové prostředí by dítě určitě poznamenalo. A upřímně řečeno se jí ani moc nedivím. Něco jiného by to bylo, kdyby šlo o starší dítě. Třeba puberťák už by si to nějak přebral, ale malé byly dva roky, když šel syn do vězení,” popsal smutné okolnosti jejich rodinného života Leo Beránek starší.

Pobyt za mřížemi má pro trestaného mít výchovný efekt. Známý podnikatel se ale obává, že se i přes to může minout účinkem. “Když je mladý člověk zavřený tak dlouho, jako můj syn, nemyslím, že ho to napraví. Spíš se tam naučí spoustu lumpáren, které by ho původně ani nenapadly. Sám si vzpomínám, jak těžké byly dva roky na vojně, a to člověk mohl kdykoliv jít na propustku ven. Ve vězení je to ještě mnohem horší. Myslím, že většině lidí by stačily tři měsíce a už by si dali pozor, aby se tam nikdy nemuseli vrátit,” uvedl pro Kafe.cz.

Nejhorší na vězení jsou mezilidské vztahy

Nejhorší podle něj není ztráta osobní svobody sama o sobě, ale především mezilidské vztahy. “Na cele jich je dvanáct. Člověk si se všemi nemusí sednout, navíc v tom prostředí často potká lidi, se kterými by se jinak nikdy potkat nechtěl a ani by na ně nikdy v životě nenarazil. Když za synem chodím na návštěvy, jsem sám z těch lidí překvapený, jak to také ve společnosti může fungovat,” vysvětlil Leo Beránek starší.

Svého syna se nesnaží nijak omlouvat. Je toho názoru, že přijmout zodpovědnost za jeho chyby bylo pro něj nezbytné a je správné, že jej dostihly následky jeho činů. Má ale pocit, že byl Leo Beránek mladší potrestán velmi přísně, zvlášť v porovnání s trestní sazbou za jiné, mnohdy mnohem závažnější zločiny toho nejhrubšího rázu. Bez ohledu na to, nakolik soud v případě mladého rapera rozhodl přísně, se ale dá jeho postoj pochopit. Jedná se přece jen především o zraněného rodiče, který postrádá svého syna.