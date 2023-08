Beránek starší promluvil o synovi ve vězení: Záhada s pašováním i samotka

Raper Leo Beránek mladší si odpykává ve věznici trest za rvačku, za kterou ho soud poslal kvůli ublížení na zdraví na šest let za mříže. Za devět měsíců se měl podívat domů, nyní mu ale byl trest o rok prodloužen, a to jako trest za natočení videoklipu propašovaným nahrávacím zařízením přímo ve vězení. O nepříjemné situaci, která ovlivnila celou jeho rodinu, promluvil pro Kafe.cz jeho otec, podnikatel Leo Beránek starší.

“Je to skutečně tak, jak se píše. Syn ve vězení stráví o rok déle. Je to docela přísný trest, zvlášť když vezmu v potaz, že je za stejnou věc potrestaný v podstatě třikrát. Nejprve totiž za to video strávil měsíc na samotce, poté ho přestěhovali do jiné věznice, ale to soudu zřejmě stále nestačilo, a tak mu byl trest prodloužen,” popsal Leo Beránek smutně pro Kafe.cz.

“Nějaký následek by to pochopitelně mít mělo, ale pořád je to hlavně kázeňský přestupek a kdyby se syn sám nepřiznal tím, že video nahrál na internet, ani by se na nic nepřišlo. Do dneška se například neví, jak se do vězení to nahrávací zařízení dostalo, nikdo neviděl pořízení videa a ani to, jak bylo video opět vyneseno ven,” promluvil jeho otec o pašování zakázaných věcí. “Těžko se na tom mohl podílet Leo sám, protože byl celou dobu ve vězení. Následky ale nese pouze můj syn,” posteskl si jeho otec, pro kterého je synovo uvěznění pochopitelně velice těžké.

Hudební video Beránka stálo rok svobody

Zmíněné video, které na internetovém serveru, kam bylo nahráno, nese název “Kluci z basy”, viděly stovky tisíc diváků. Původně to vypadalo, že jeho nejnovější raperský počin bude vyhodnocen pouze jako přestupek proti vězeňskému řádu, nicméně celá situace se značně zkomplikovala.

Ve videu je totiž vidět tetování s podobiznou známého teroristy Usámy Bin Ládina, které měl na těle jeden ze spoluvězňů, kteří se nahrávacím zařízením rovněž natáčeli. Proto byl výsledný videoklip vyhodnocen jako podpora terorismu. Za tu mu v krajním případě hrozilo dokonce to, že si za mřížemi pobude dokonce o dlouhých pět let déle. S pomocí právníků nakonec jeho trest narostl o rok.

“Když si uvědomím, že kolikrát člověk dostane za vraždu třeba čtrnáct let a za dobré chování ho po sedmi letech pustí, zůstává mi nad tím rozum stát. Protože to, co provedl můj syn, si sice trest určitě zasloužilo, ale je pravda, že byl potrestán na Českou republiku nezvykle přísně,” poukázal Leo Beránek starší.