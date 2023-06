Lela Vémola je po operaci v Turecku odříznutá: Mám tu špatný signál, říká

Po plastické operaci pozadí se v Turecku zotavuje influencerka Lela Vémola, která do zahraničí vyrazila na reoperaci zákroku, který podstoupila již v minulosti a bohužel se nepovedl tak, jak by si bývala přála. Komunikaci s rodinou, kterou nechala doma v Česku, plavovlasé krásce komplikují technické potíže. Mobilní signál má k dispozici pouze slabý, a tak je její možnost komunikovat se světem prakticky omezena na písemnou formu.

Do Turecka Lela Vémola vyrazila kvůli operaci. Zákrok si zaplatila jako dárek sama pro sebe a jak několikrát uvedla, velmi se na něj těšila. Vzhledem k tomu, že plastická operace zadečku minule nebyla provedena úplně dobře, implantáty, které jí měly vyčarovat svůdné křivky, se bohužel posunuly a tak bylo jasné, že je akutně třeba, aby je plastický chirurg umístil na správné místo.

“Oprava mého pozadí byla opravdu akutní, protože jsem ho měla ve velmi špatném stavu. Bohužel to bylo způsobeno především špatnou předchozí plastikou zadku. Kromě implantátů jsme se s lékařem dohodli na částečné liposukci, protože se mi nepodařilo přibrat tolik, kolik bych měla, a neměla jsem mnoho tukových buněk,” vysvětlila na sociální síti blond kráska.

Pro Kafe.cz již před časem uvedla, že jí bylo lékařem doporučeno, aby přibrala alespoň šest kilogramů, aby její tělo mohlo správně fungovat. To se jí zatím nepodařilo, ale turecký chirurg podle jejích slov toto doporučení rovněž potvrdil.

Nemůžu tady telefonovat

Nejvíce Lelu Vémolu překvapilo to, že po operaci, která trvala přes šest hodin, nezvracela. “Po anestezii je mi vždycky strašně špatně, toho se bojím nejvíc. Ale tohle pro mě bylo velké překvapení. Po operaci jsem musela začít chodit už po několika hodinách, protože je důležité, aby se tělo co nejrychleji vrátilo do normálu. Přiznávám, že to bylo mnohem těžší, než po císařském řezu,” svěřila se na Instagramu svým fanouškům.

Redakce Kafe.cz manželku známého MMA bijce Karlose Vémoly kontaktovala s dotazem, jak se aktuálně cítí po prodělané operaci. Sympatická moderátorka pořadu “Lela Show” se cítí sice dobře, zato jí však podle jejích slov trápí technické potíže. “Téměř neslyším, co mi kdo povídá. Mám tu hrozně špatný signál, takže nemůžu telefonovat. Fungují mi pořádně pouze zprávy,” sdělila zklamaně Lela Vémola, jejíž hlas byl v telefonu skutečně velmi špatně zřetelný.

Po zákroku byla influencerka již propuštěna z nemocnice, čas proto nyní tráví v hotelovém pokoji v Turecku. Pokud se i nadále bude cítit dobře, měla by po dvou týdnech v zahraničí opět odletět domů, kde na ni kromě manžela Karlose čekají také dvě děti, Lili a Rocky, o které se momentálně stará právě jejich tatínek.