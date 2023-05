Lela Vémola musí přibrat, zatímco Karlos hubne. Raději před ním nejím, říká

Plavovlasá influencerka a moderátorka Lela Vémola, která se vždy pyšnila velmi štíhlou figurou, si od lékaře vyslechla nečekaný verdikt - váží příliš málo a ze zdravotních důvodů musí přibrat. To ale nejde dost dobře dohromady s jídelníčkem jejího manžela, MMA bijce Karlose Vémoly. Ten totiž před důležitým zápasem v Oktagonu naopak kila shazuje.

Někdejší Playmate Lela Vémola si vždy potrpěla na vzhled, připomínající slavnou panenku Barbie. V poslední době sice stále více sází na přirozenost a eleganci, i nadále si ale držela velmi štíhlou figuru. Jak ale nyní prozradila pro Kafe.cz, její lékař tím není úplně potěšen.

“Doktor mi doporučil, že bych měla ze zdravotních důvodů tak sedm kilo přibrat, že to prý bude lepší. Takže se o to teď snažím, ale zatím mi to moc nejde. Vždy třeba dvě kila přiberu a pak zase kilo zhubnu. Mám toho hrozně moc, běhám kolem dětí, a tak se často zapomenu najíst,” vysvětlila sympatická plavovláska, proč je pro ni přibírání velmi těžký úkol.

“Měla bych si teď připravovat jídlo do krabiček. Ale někdy si ty krabičky zapomenu připravit, nebo si je sice připravím, ale jídla je na mě moc, a tak stejně nedokážu sníst všechno,” dodala Lela Vémola pro Kafe.cz.

Karlos Vémola hubne před důležitým zápasem

Kdo někdy vařil pro celou rodinu, nejspíš tuší, že vyhovět požadavkům všech členů je někdy velmi těžké. Podobné situaci nyní čelí také Lela Vémola. Její manžel, známý zápasník Karlos Vémola, totiž před důležitým zápasem v Oktagonu naopak potřebuje kila shodit, a tak manželé nemohou jíst to samé jídlo.

“Snažím se před Karlosem moc nejíst, abych mu to nedělala těžší. Ale je to těžké. Potřeboval by, aby byla nejlépe úplně prázdná lednička, aby ho to moc netrápilo, takže to všechno asi budu muset sníst sama,” posteskla si influencerka.

“Slíbil mi ale, že až bude mít po zápase, tak mi s přibíráním pomůže, budeme se přejídat a chodit do restaurací. Tak jsem na to zvědavá,” prozradila Lela Vémola s úsměvem.