Po prohře v Oktagonu strach o děti. Mají horečku, říká Lela Vémola s obavami

Rodina známého MMA bijce Karlose Vémoly neprožívá nejlepší okamžiky svého života. Zápasník totiž o víkendu prohrál souboj s Patrikem Kinclem a domů se vracel s vážně poraněným obličejem. Sen o výhře, kterému v poslední době obětoval nejen spoustu dřiny a odříkání, ale také času, po který se nemohl věnovat rodině, se tak rozplynul. Situace je náročná také pro jeho manželku Lelu, která je mu po boku jako jeho věrná podpora. Kromě manžela, který bude potřebovat čas na zotavení, jí navíc přidělávají vrásky také jejich dvě děti, které onemocněly a leží doma s horečkou.

Dlouho očekávaný zápas mezi Patrikem Kinclem a Karlosem Vémolou měl být odvetou za zápas, který mezi nimi proběhl před pěti lety. Pro Karlose Vémolu znamenal velmi náročnou přípravu, která zahrnovala mimo jiné to, že za dva dny musel shodit neuvěřitelných 12 kilogramů váhy. To se mu nakonec podařilo, a tak mohl o víkendu nastoupit do ringu.

Tam se ovšem vše nevyvíjelo podle jeho představ - i když před zápasem působil Terminátor, jak Vémolovi fanoušci říkají, velmi sebevědomě, pražskou 02 Arénu nakonec opouštěl poražený a s poraněným obličejem. Přes oteklé oči téměř neviděl, a tak si ani nepodal ruku s Patrikem Kinclem a spolu s manželkou odjel rovnou do nemocnice.

Později se fanouškům ozval prostřednictvím sociální sítě, kde zveřejnil poměrně obsáhlé vyjádření. “To, co jsem provedl svojí rodině, přátelům, týmu a všem okolo se shazováním do 84 kilo, už opakovat nebudu, takže do týhle váhy se vracet nechci. Žádný další hazardování s vlastním zdravím. Jsou tady na to mladší a lepší kluci, a moje tělo už to prostě nedává, to je fakt,” sdělil mimo jiné fanouškům s tím, že nyní bude potřebovat čas, aby se dal dohromady.

Právě jeho žena Lela, která se stará o jejich dvě malé děti - Rockyho a Lili, musela mít po dobu jeho přípravy na zápas nervy ze železa. Nejen, že musela být manželovi oporou, ale také snášet útoky fanoušků protivníka, které se před zápasem bohužel objevily. Po prohře Karlose Vémoly proto také vydala své prohlášení, ve kterém se za muže svého života postavila a poté se mediálně odmlčela.

Redakce Kafe.cz se Lelu Vémolu pokusila kontaktovat, což se nejprve nedařilo. Později pohledná influencerka telefon přece jen zvedla. “Omlouvám se, zavolejte mi prosím později. Musím se starat o děti, od včerejška mají vysoké horečky,” sdělila unaveným hlasem a poté zavěsila. Kromě péče o Karlose, jehož obličej zápas skutečně odnesl, jí tak nyní přibyla ještě starost o nemocné potomky.