První slova Lely Vémoly po prohře v Oktagonu: Na některé věci se mi nedívá lehko

Poté, co Karlos Vémola o víkendu prohrál v drsném zápasu s Patrikem Kinclem, se známý MMA bijec i jeho manželka Lela stáhli do ústraní a až na oficiální vyjádření na sociální síti o sobě příliš nedávali vědět. Náročné dny po bitce v Oktagonu jim navíc zkomplikovala také nemoc dětí, které dostaly vysoké teploty. Situace u nich doma se ale již uklidnila, a tak došlo i na první dojmy plavovlasé influencerky a moderátorky, která je svému muži velkou oporou.

Na Karlose Vémolu nebyl po porážce vůbec pěkný pohled. Pražskou O2 Arénu opouštěl s oteklým obličejem a obzvlášť zásahy od soupeře odnesly jeho oči. Není proto divu, že odjel prakticky bez rozloučení rovnou do nemocnice, kam ho doprovázela jeho manželka Lela Vémola. Pro Kafe.cz nyní někdejší playmate prozradila, jaké pro ni je žít vedle muže, jehož povolání je mírně řečeno rizikové.

“Už jsem vedle Karlose prožila spoustu zápasů v MMA, takže nejsem v tomhle ohledu žádný nováček. Na to, že se může zranit, jsem si zvykla a beru to tak, že je to zkrátka sport a tohle k tomu patří,” sdělila Lela Vémola.

“Jsem ale žena a tak zápasy vždy prožívám emotivně. A samozřejmě musím přiznat, že na některé věci se mi nedívá lehko,” uvedla jako komentář k víkendovému zápasu.

Konečně má Karlos čas na rodinu

Po porážce, se kterou známý bijec nejspíš úplně nepočítal, se ale již podle své ženy zvládl dát dohromady. “Karlosovi se už daří dobře. On je v tomhle natolik vyspělý, že zkrátka jedeme dál, není to konec. Teď se ale místo tréninku konečně věnuje rodině a hlavně dětem, na které teď neměl moc času,” popsala atmosféru v jejich domácnosti Lela Vémola.

Že bylo období příprav na zápas velmi náročné nejen pro Karlose Vémolu, ale také jeho rodinu, sám ostatně uznal na své sociální síti. “To, co jsem provedl svojí rodině, přátelům, týmu a všem okolo se shazováním do 84 kilo, už opakovat nebudu, takže do týhle váhy se vracet nechci. Žádný další hazardování s vlastním zdravím. Jsou tady na to mladší a lepší kluci, a moje tělo už to prostě nedává, to je fakt,” uvedl v narážce na skutečně drsnou před závodní přípravu, během které musel prakticky během pár dní shodit 12 kilogramů.