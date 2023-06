Hnědé vlasy a uzoučké rty: Lela Ceterová byla dříve někdo úplně jiný

Playmate Lela Ceterová si prošla od svých osmnácti let už řadou estetických úprav. Prsa, nos a implantáty v pozadí je jen zlomek toho, co si na sobě partnerka Karlose Vémoly nechala opakovaně vylepšit. Poslední týdny ovšem hrdě prohlašuje, že je s úpravami konec.

Své tvrzení potvrdila i tím, že si nechala zmenšit rty. Na reoperaci pozadí do Turecka se vydala údajně jen kvůli zdravotním problémům. Zda si dá nyní dvojnásobná maminka od všech úprav pauzu, je zatím ve hvězdách.

Kritika od fanoušků

Letošní rok Lela podstoupila v Íránu reoperaci svého nosu. I když ona sama prohlašovala, že je s výsledkem spokojená, od fanoušků se dočkala pořádné kritiky. Jejím sledujícím neunikne ani to, že má sem tam vidět spoje od prodloužených vlasů. Některé z komentářů jsou opravdu velmi kritické. „Za mě velikost nosu neúměrná k obličeji a pusa zase příliš velká, takové mají rozkuřovacky v pornofilmech,“ napsala pod jednu z fotografií Lely komentující žena.

Jak to tak vypadá, Lela si vzala komentáře svých sledujících k srdci a plastikám řekla dost. Před nedávnem avizovala, že hodlá podstoupit už jen jednu operaci a tím tak napraví svou mladickou nerozvážnost. Jen těžko spekulovat o tom, co přesně myslí. Poslední zákrok, který podstoupila, byla reoperace implantátu v pozadí. Za plastikou se vydala až do Turecka.

Zpackané zákroky

Lela podstupuje řadu zákroků vícekrát. Například prsa si nechala upravovat už pětkrát. Opakovaně podstupovala i méně náročné procedury jako je zvětšování rtů. Naposledy si rty nechala ovšem zmenšit. Tento krok udělala po doporučení odborníka. „Velmi dlouho jsem uvažovala nad zmenšením svých rtů. Dnes přišel ten den a odhodlala jsem se tento zákrok podstoupit. Myslím, že mě menší rty omladily a zároveň mi zjemnily rysy tváře,“ prozradila na svém Instagramu.

V době, kdy začala slovenská playmate chodit s českým zápasníkem Karlosem Vémolou, byla zcela jiná. S MMA bijcem se seznámila ještě jako brunetka. Změnu image tak z nějaké části podstoupila nejspíše i kvůli svému partnerovi. Ten se v minulosti nechal slyšet, že se mu líbí „plastikové blondýny s velkými silikonovými prsy“.

Samotná Lela s odstupem času přiznala, že jednoho ze zákroků lituje. „Ale kterého, to si nechám pro sebe,“ řekla pro Blesk. Dále se také nechala slyšet, že její maminka chápala jen první zákrok a to zvětšení prsou. „Pak když jsem pokračovala, už se jí to moc nelíbilo a řekla mi k tomu svoje, ale mně bylo osmnáct a byla jsem tvrdohlavá. Nedala jsem si poradit, a s odstupem uznávám, že jsem měla poslechnout,“ lituje zpětně.