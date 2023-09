Lela Ceterová reaguje na kritiku Tomešové: Ostrý vzkaz přirozeným ženám

Lela Vémolová má na svém obličeji i těle nespočet zásahů plastických chirurgů a rozhodně se tím netají. Dvojnásobná maminka za svůj umělý vzhled ovšem často sklízí výsměch, a to i u kolegů z českého showbyznysu. Nedávno se do ní pustila například herečka Míša Tomešová a to zvedlo Lelu ze židle. Přirozeným ženám vyslala vzkaz, aby se přestaly holit a ukázaly svou skutečnou krásu.

Lela Ceterová - Vémolová si nechala poslední roky udělat celou řadu kosmetických i chirurgických úprav. Manželka Karlose Vémoly má umělá prsa, silikonové implantáty v hýždích, dvě plastiky nosu, zvětšené rty, plastiku očních víček a mnoho dalších omlazujících procedur. Vnadné blondýnce z tohoto důvodu lidé často píšou nevybíravé zprávy i komentáře o tom, jak nepřirozeně působí.

Na kritiku veřejnosti si už dvojnásobná maminka zvykla, nedávno se ale dočkala výsměchu od Míšy Tomešové. Herečka se ve snaze být vtipná opřela do silikonového hrudníku Vémolové. "Čus Lelo, máme stejný plavky! Akorát já si místo bójek budu muset vzít normálně rukávky, no. Ale zas si je můžu pak pohodlně sundat," okomentovala snímek, na němž má stejné plavky jako Lela. Tomešová sice dodala, že se každému líbí něco jiného, manželce MMA zápasníka ovšem došla trpělivost.

Krátce po tomto útoku se Vémolová rozpovídala o souzení veřejnosti a vyslala hejterům od plic pořádně ostrý vzkaz.

Každý můžeme vypadat jak chceme

"Víte, co mě udivuje? To, že jsme svobodná země a každý můžeme vypadat tak, jak chceme. Když se někomu líbí být celý potetovaný, mít všude piercingy nebo růžové vlasy, tak proč ne? Když se chce někdo vylepšit plastikou, tak proč ne? Ale vy budete pořád dokola někoho soudit. Proč? Když je někdo tlustý, tak ho nesoudíte, protože se to nehodí, ale když někdo podstoupí plastiku, tak se můžete zbláznit," rozepsala se Lela Vémolová na Instagramu.

"Vždyť my si můžeme se svým tělem dělat, co chceme. Nikdy nesuďte podle vzhledu. Já jsem byla vychovaná se ke druhým lidem chovat s úctou a respektem, bez ohledu na to, kdo jak vypadá. V životě bych podle toho nesoudila, jaký ten člověk je. Srdce by mi nedalo," pokračovala influencerka ve svém proslovu. Podle Lely by se měly ženy vzájemně podporovat nehledě nato, zda mají na sobě nějaké zákroky či nikoliv.

"Nechápu, že ženy, které jsou přirozené, tak budou stále útočit na ženy, jako jsem já, které podstoupily plastiku, proč? Já na ně útočím? Že jsi přirozená a měla by sis udělat prsa, protože je nemáš hezká a jsou přirozená a nemáš je rovnoměrná? Nebo, že nemáš ukázkový nos, tak by sis ho měla nechat upravit? Ne, já nebudu nikdy na nikoho útočit. My ženy, které chodíme na plastické operace, tak v životě nesoudíme ženy, které tam nechodí. Nikdy je nepomlouváme, netlačíme a ani neříkáme, že když to máme my, tak by měly i ony. My totiž akceptujeme druhé, a to je to krásné," dodala znechucená Lela.

V závěru pak dvojnásobná maminka zdůraznila, že i na první pohled přirozené krásky se udržují v salónech, a proto jí připadá pokrytecké, když kritizují ostatní. "Nechápu ještě jednu věc, když tedy přirozené ženy, které diktují, jaká mám a nemám být, a podívám se na ně, tak vidím, že chodí na nehty, na barvení a prodlužování vlasů, botox a nevím co, tak proč se do mě montuje, když není přirozená? Musím se smát, přijde mi to komické. Proč přirozené ženy, které hrdě bojují za přirozenost, tak chodí na vlasy, na nehty, na výplně, malují se, holí a nevím, co všechno? Pokud jste tak přirozené, tak se o sebe přestaňte starat, ukažte tu svou přirozenou krásu úplně takovou, jaká je. To by bylo zajímavé, že? Ale starat se o druhé, to je zajímavější. Paradox dnešní doby,“ uzavřela Vémolová.

