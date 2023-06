Legendární hlášky z Výměny manželek: "Nevím, co je digestoř. To je hajzl?"

Psal se rok 2005 a televize Nova poskytla českému divákovi něco, co ještě nikdy neviděl. Dvě rodiny s dětmi si vyměnily manželky na deset dní. Navíc produkce od začátku vybírala naprosto rozdílné rodiny, tudíž o humorné, ale i dramatické situace tak nikdy nebyla nouze. Pojďme si společně připomenout ty nejoblíbenější hlášky, které postupem času dokonce zlidověly.

Výměna manželek se v průběhu let stala nejslavnější českou reality show, kterou si každý týden nenechají ujít milióny diváků. Dvě rodiny, které si vymění manželky a matky. Ty se na deset dní nastěhují do druhé domácnosti a přeberou nejprve povinnosti pravé manželky, v půlce se však situace otáčí a v rodině začínají šéfovat ony. A to se samozřejmě dětem, ale především pak tatínkům, mnohdy nelíbí a začíná boj!

Geniální sonda do českých domácností ukazuje, kdo kolem nás vlastně žije. A že to není většinou pěkná podívaná, si samozřejmě ta normálnější část populace uvědomuje. Bohužel nás však nějakým podivným zvráceným způsobem baví sledovat život v rodině bezzubých lidí, u alkoholiků, gamblerů a často i zlodějů. Je to vlastně v podstatě takové ubezpečení, že my se máme vlastně dobře.

Rodiny z Výměny manželek většinou ukážou nevídané

Lidé, kteří se přihlásí do Výměny manželek, nemají většinou shůry dáno, tudíž za peníze, které inkasují za účast, ukážou opravdu vše. Mohli jsme tak vidět matku, která už dopoledne vypila čtyři litry vína, odpoledne dala vodku a celý den prospala na gauči, tatínka, který odešel pro rohlíky a vrátil se za dva dny, či chlapce, který vykrádal rodičům peněženky. Výměna manželek nám prostě ukáže život primitivů v jeho surovosti a vy si jen říkáte, jestli je to možné, že takhle rodiny opravdu žijí.

Kromě každotýdenní zábavy nám tato reality show dala navíc legendární hlášky, které zlidověly. Kdo by neznal třeba "Mačkáš mi hada, debile!", "Zuby si nečistím, protože mě to bolí," či "Dokážu zkrotit Ukrajince, tak dokážu zkrotit každou ženskou."

Pojďme si tedy na situace a další hlášky zavzpomínat. Co takhle okamžik, kdy maminka Alena zjistila, že její náhradní manžel Standa pracuje v čističce a zapáchá od výkalů: "Přece nemůže chodit smradlavý od hoven domů!" nebo "Ona jako chce, abychom šli navštívit tatínka do práce? No to ne, to bychom smrděli od hoven všichni." A vše završila hláškou: "Ještě, že jsem si vzala tu láhev vína. Já ale věděla, že si mám vzít raději vodku."

Legendární špindíra Lucie a trestaný násilník Standa

Zaperlil ale i delikvent Standa, partner špindíry Lucie, který se rozhodl mít s ní páté dítě. "Když to dá Gott, já bych to dal taky." Večer však usoudil, že než děti, bude lepší dát si nějakou tu sklenku. "Jdu se vykoupat a pak se asi ožeru."

Na závěr si ještě připomeňme nezapomenutelné "Ani ten kriminál mě neskolik tolik, jako mě skolí rok a půl starý dítě!", "Nevim, co je digestoř. To je hajzl?" a v neposlední řadě "Víš, proč jsem ti nepodala ruku? Protože by ses o mě umyla!

Podobných hlášek bychom našli desítky. Výměna manželek je prostě pořad, kde padá jedna za druhou. A my i přesto, že víme, že se jedná o podřadnou zábavu vymývající mozek, zase zasedneme ve středu večer k televizním obrazovkám a budeme hltat další dávku emocí, kterou nám dvě netradiční rodinky přinesou.