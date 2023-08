Slova o svádění a milované Adéle: Jak Jiří Langmajer tráví volno s manželkou?

Jeden z neobsazovanějších českých herců je Jiří Langmajer, který ztvárnil množství rolí na prknech, co znamenají svět a ve filmech i seriálech proslul v řadě rolí hlavně jako charismatický milovník a svůdník. Šíře jeho postav, které ztvárnil, je ovšem mnohem bohatší.

Nejnověji se od září představí na televizních obrazovkách jako kapitán Jan Souček v nových dílech seriálu Kriminálka Anděl, který se po devíti letech vrací opět na obrazovky.

„No, s těmi milovníky a svůdníky máte docela pravdu, ale kdybych měl zavzpomínat a vyjmenovávat role, které jsem si zahrál byla by to docela solidní a různorodá sbírka. Do Kriminálky Anděl jsem naskočil coby novic, tedy posila týmu kriminalistů a hraji jednoho z vyšetřovatelů. A není to pro mne novinka, protože podobné postavy jsem představoval i několikrát v minulosti. Natáčením jsme všichni, kdo v těchto příbězích účinkují, strávili šest měsíců, a co bude dál, těžko říci. Údajně se píší další scénáře a tak uvidíme. Je to prostě práce a nejdůležitější pro mne bylo a je, aby při natáčení všechno dobře fungovalo, a to se v případě Kriminálky Anděl podařilo. Mám z toho mimořádně dobrý pocit. Na place se sešla skvělá party lidí, a to bylo velké plus. No, konečně, pusťte si na podzim televizi a uvidíte,“ řekl pro Kafe.cz Langmajer, kterého jsme zastihli na tiskovce TV Nova.

Zahrál jste si tedy detektiva v příbězích plných napětí a neočekávaných situací. Jak jste na tom v opačném případě, tedy coby divák kriminálních filmů?

„Já příliš času na sledování seriálů nemám. S manželkou Adélou se nám poštěstí tak jednou za čtvrt roku udělat si na jejich sledování volno a jsou to fajn chvíle, že se na ně můžeme dívat spolu A úplně největší radost máme, když nastane čas, a bývá to tak jednou za čtvrt roku, kdy si vyrazíme společně do kina. A to je pro nás oba svátek, na který se těšíme.“

Je srpen, doba prázdnin a dovolených. Další řada Kriminálky Anděl je dotočená, takže nastal čas i na rekreaci?

„Jak jste říkal, je dotočeno, takže ano, mám teď období volna a trávím, nebo vlastně s Adélkou ho trávíme především doma. Samozřejmě není to jen poflakování, ale mám rád sport, takže občas naskočím na kolo, což mne baví nebo vyrazíme s pejskem na delší až dlouhé procházky. Tahle doba je fajn v tom, že se nemusí ráno brzo vstávat, je klid, žádný spěch a žádná pracovní horečka. Rozhodně se ovšem nepovalujeme, ale tempo se zmírní a je pohoda. A to je věc, která se mi na volných dnech hodně zamlouvá a užívám si jí,“ dodal Jiří Langmajer.