Lady Gaga v problémech: Po turné skončila v milionových dluzích

Ani světovým hvězdám se nevyhýbají finanční problémy. Jedna z nejslavnějších zpěvaček se dokonce dostala na mizinu v době své největší slávy. Lady Gaga po turné Monster Ball měla dluhy tři miliony dolarů.

Na špatnou finanční situaci ji upozornil její tým. Z této informace byla zpěvačka velmi zaskočená. V ten stejný moment, co se její bankovní účet nacházel v červených číslech, vyprodávala jednu koncertní halu za druhou.

Bankrot nechápala

O tomto škraloupu z minulosti dlouho nemluvila. Nyní ovšem udělala výjimku pro deník Financial Times. "Ve skutečnosti jsem zkrachovala po prvním prodloužení turné Monster Ball," odkryla příčinu bankrotu. "Bylo to legrační, protože jsem to nevěděla. Zavolala jsem pár lidem z mého týmu a ptala jsem se, proč všichni říkají, že nemám peníze? To je směšné, vždyť mám pět singlů číslo 1." Lady Gaga si tak dlouho sama odmítala přiznat vážnost situace.

Zpátky na nohy ji postavilo hned několik věcí. Založila svou značku make-upu Haus Labs by Lady Gaga a následně zazářila hned v několika filmech. Velkou pozornost si zasloužila díky snímku Zrodila se hvězda, kde se objevila po boku zkušeného herce Bradleyho Coopera. Její skladba Shallow dokonce uspěla v oscarové kategorii nejlepší úvodní píseň. V příštím roce se ukáže v dalším kultovním trháku a to v pokračování úspěšného filmu Joker. I tam si zahraje jednu z hlavních rolí.

Z nuly na sto

Všechny tyto aktivity jí vynesly do první stovky nejbohatších žen podle prestižního magazínu Forbes. Sedmatřicetiletá zpěvačka měla v roce 2020 majetek v hodnotě 150 milionů dolarů. Podle svého vyjádření práci, kterou dělá, miluje a nezáleží jí na výdělku. "Na tom být umělkyní je pro mě krásné to, že sen nikdy nezemře, protože nejsem posedlá materiálními věcmi a nezáleží mi na penězích ani na pozornosti veřejnosti, ale pouze na lásce mých fanoušků,“ dodala k celé kauze svého bankrotu. Svým vyjadřením tak uklidnila nejednoho věrného fanouška.