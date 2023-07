Lady Dee našla novou lásku. Prozradila, jak nový partner vychází s její dcerou

Hvězda filmů pro dospělé Drahomíra Jůzová, kterou fanoušci znají pod uměleckým pseudonymem Lady Dee, je již nějakou dobu spokojená po boku nového přítele Martina. Po ošklivém rozchodu s otcem svojí dcery, Mexičanem Omarem, je tak konečně znovu šťastná. Pohledná brunetka pro Kafe.cz prozradila, jak její láska vychází s její malou dcerou a jak reagoval na její zaměstnání.

Rozpad vztahu s otcem svého dítěte nesla Lady Dee velmi těžce. Nepříjemné jí bylo také to, když se s expartnerem museli domluvit na střídavé péči o společnou dcerku, celá situace byla navíc o to těžší, že nějakou dobu po rozchodu žili ve společném bytě. Toto složité období má ale hvězda lechtivých filmů již za sebou. Nyní je znovu šťastná po boku Martina, který ji podle jejích slov bere takovou, jaká je.

Asi každého napadne, jak se její nová láska vyrovnala s tím, že se živí natáčením erotického obsahu. Překvapivě se s tím ale Martin popral statečně. “Já už točím prakticky jen videa, na kterých jsem jen já sama, případně jsou tam se mnou holky. Takže to partnerovi nevadí, jako spoustě dalších chlapů. Kdybych točila s muži, tak to by mu vadilo. Ale já nyní už moc netočím,” vysvětlila krásná tmavovláska s úsměvem.

Dceři zatím nechci plést hlavu

“Věnuji se teď dceři a živí mě z velké části spolupráce a sociální sítě. S dětmi je to jednodušší skloubit,” vysvětlila Lady Dee, která je již nyní rozhodnutá, že až holčička trochu povyroste, raději jí sama prozradí, čím se živí, aby jí to jednou neřekli například škodolibí spolužáci, kteří by se jí chtěli posmívat.

“S Martinem jsem dceru zatím neseznámila. Zatím nepřišel ten pravý čas, tak s tím chci nějakou dobu ještě raději počkat, abych jí moc nepletla hlavu,” vysvětlila herečka, proč zatím k setkání dvou nejdůležitějších lidí v jejím životě nedošlo.

Rozhodně to ale neznamená, že by pár svůj vztah nebral vážně. Jak prozradil Martin v rozhovoru pro Prima Ženy, svou partnerku Drahomíru už představil rodičům. Ti byli nejprve trochu překvapení, setkání ale dopadlo dobře. “Minulost je minulost, každý máme nějakou minulost. Já jsem v tomto takovým volnomyšlenkářem, takže v tom problém nevidím. Co bylo, to bylo, teď žijeme současností, vysvětlil s úsměvem.