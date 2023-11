Eliška Krásnohorská 22. 8. 2019 clock 3 minuty gallery

Česká "Barbra Streisand" Laďka Kozderková je už více než třicet let po smrti, její sláva však nikdy nevyhasne. Muzikálová zpěvačka a herečka se však svým krásným hlasem zapsala do dějin. Skladby Hello Dolly, To se nikdo nedoví nebo Já už vím jsou dnes již legendární. Neméně úspěšná byla například její scénka Techtle mechtle, kde ukázala svůj smysl pro humor a herecký talent. Laďka měla dvě děti se dvěma muži, její starší dcera Lada Kozderková-Kubernátová však má na matku i temné vzpomínky...

