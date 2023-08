Don Juan Ladislav Trojan: Chodil s Janou Brejchovou i budoucí první dámou

Legendární představitel vnuka Potůčka ze seriálu Tři chlapi v chalupě, Ladislav Trojan, inklinoval k herectví už od malička. Zlom v jeho kariéře nastal až právě s tímto seriálem, do té doby hrál pouze menší role. Měl však neuvěřitelné charisma, kterému podlehla krásná Jana Brejchová i ostřílená Olga Šplíchalová, ze které se následně stala naše první dáma.

Herecká legenda Ladislav Trojan se narodil 1. srpna roku 1932 v Praze a už jako kluk nastoupil k ochotnickému divadlu a následně se rozhodl pro studium na DAMU. Po ukončení školy byl obsazen do prvního československého televizního seriálu, který se jmenoval Rodina Bláhova.

Slávu mu ale přinesla až role jiná, a to vnuka Potůčka, v seriálu Tři chlapi v chalupě. Byla to jeho první hlavní role a navíc po boku takových velikánů jako byl Jan Skopeček, který mu hrál otce, nebo Lubomíra Lipského, jenž mu ve filmu dělal dědečka.

Následovaly další velké role, například v kriminálce Na kolejích čeká vrah, F.L. Věk, Povídky malostranské nebo oblíbený seriál Křeček v noční košili. Pamětníci si jistě vzpomenou i na válečné drama Rodáci, kde Trojan také exceloval. No a ti mladší si jistě vybaví Kouzelnou školku, kde se v letech 2011-2018 převlékal za dědu Láďu.

Rozchod se Šplíchalovou ho nebolel, s Brejchovou to bylo horší

Ženy si ho sice předcházely, ale on byl celý život věrný své manželce Olze, kterou potkal v angažmá v divadle v Mladé Boleslavi. Málokdo však ví, že před ní chodil ještě s Olgou jinou.

Když mu bylo dvaadvacet seznámil se s dvacetiletou Olgou Šplíchalovou, později Havlovou, naší první dámou. Vztah trval více než rok.

"Výborně vypadala a měla osobitý humor. Pocházela z dělnické rodiny a bydlela na Žižkově. Když jsme se poznali, pracovala jako úřednice na Příkopech, já tam na ni vždycky čekal. Courali jsme po Praze, oba nás zajímalo divadlo. U těch jejích ochotníků jsem pak režíroval Popelku a Olgu jsem obsadil do hlavní role. Vlastně už si ani nevybavuju, jak jsem se k té režii dostal. Nejspíš jsem jí tím chtěl zaimponovat,“ prozradil v rozhovoru pro Magazín DNES.

Vztah se rozpadl proto, že mu ji přebral tenkrát sedmnáctiletý mladíček, který se za pár let stal naším prezidentem.

Jednu lásku mu přebral Václav Havel, druhou Miloš Forman

„Nebyla to osudová láska. V tak mladém věku jsem na to ještě neměl myšlenky. Na Havla jsem nežárlil, i když mi samozřejmě trochu vadilo, že mi ji přebral takový sedmnáctiletý mladíček. Ale už tenkrát na něm něco bylo, takový jemný sečtělý intelektuál. A já mu docela v klidu ustoupil,“ přiznal se Trojan.

Více ho prý bolel rozchod s další hereckou legendou, Janou Brejchovou. S tou chodil, když studoval DAMU a jí tenkrát bylo pouhých osmnáct let.

„Jana ke mně jako ke studentovi umělecké školy při svém mládí tak trochu vzhlížela. Já ji vždycky doprovázel domů na Bulovku, zpátky do Dejvic jsem chodíval pěšky. Jana jezdila k nám na chatu, znala se s mými rodiči. Já bral ten vztah ze začátku s rezervou a teprve časem se zamiloval. O to bolestnější byl rozchod. Ne že by praštila dveřma. Jednoho dne přišla k nám - dopoledne, když naši nebyli doma - a prostě řekla, že už se nebudeme scházet. Poznala totiž Miloše Formana,“ zavzpomínal Ladislav na dalšího rivala, který mu také přebral lásku.

Pak už do jeho života vstoupila manželka Olga, kterou si vzal tajně. Spolu pak měli dva syny. Režiséra Ondřeje a herce Ivana. Jejich vztah vydržel až do hercovy smrti v roce 2022.