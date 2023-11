Eliška Krásnohorská 29. 10. 2019 clock 3 minuty gallery

Ladislav Trojan je sice mnoho let šťastně ženatý s manželkou Olgou, v mládí ale randil s velice zajímavými ženami. Věděli jste, že měl Trojan vztah s Olgou Špíchalovou (později Havlovou pozn. redakce) či s Janou Brejchovou? Pojďte se s námi podívat do minulosti a připomenout si život slavného herce.

Ladislav Trojan před svou osudovou láskou, manželkou Olgou už jednu Olgu měl. Nebyl to nikdo jiný, než Olga Špíchalová, která si později vzala za muže Václava Havla. Špíchalová byla Trojanova úplně první láska a dodnes na ní vzpomíná jen v dobrém. "Olga byla moc krásná, pocházela z dělnické rodiny. Když jsme se seznámili, pracovala jako dělnice na úřadě a já jsem na ni každý den čekal. Oba nás zajímalo divadlo, kvůli ní jsem dokonce zrežíroval hru Popelka a obsadil ji do hlavní role," vybavuje si Ladislav vztah k Olze.

Trojan ale byl ještě na vážný vztah příliš nevyzrálý a Špíchalová potkala Václava Havla, do kterého se zamilovala. Herec jim nakonec ustoupil, což po letech sám přiznává. "On byl Václav už tehdy velice zajímavý a sečtělý intelektuál. Vadilo mi, že mi Olgu přebral takový mladíček, nakonec jsem ale šel z cesty a oběma jsem to přál," tvrdí herec. Později ale zažil rozchod, který ho bolel mnohem více!

Bolestivé lásky

S Janou Brejchovou se Trojan seznámil během svého studia na DAMU. Herec tvrdí, že se snažil ze začátku brát vztah spíše s rezervou, jenže se do Jany rychle zamiloval! "Jana ke mě vzhlížela, protože jsem studoval uměleckou školu a byl jsem starší. Ze začátku jsem náš vztah bral na lehkou váhu, pak jsem se ale bláznivě zamiloval!" Brejchová se znala dokonce s rodiči Trojana, jezdila k nim na chalupu. Jenže, pak se stalo něco, co nikdo nečekal a velké lásky byl konec.

V divadle totiž Brejchová potkala Miloše Formana, se kterým okamžitě přeskočila jiskra a herečka se rozhodla vztah s Trojanem ukončit! "Jana přišla k nám domů a oznámila mi, že už se nebudeme scházet, tenhle rozchod mě opravdu velmi zasáhl!" vzpomíná herec na bolavé srdce.

Osudová žena

Když se oklepal z nečekaných kopaček od Brejchové, potkal Trojan svou osudovou životní partnerku a později manželku Olgu. Byla to veliká spontánní láska, která trvá dodnes, manželé se dokonce vzali tajně. O svatbě nevěděli ani rodiče, ani známí, u oltáře měli pouze svědka. "Olga je skvělá, pracovitá, společenská a také velice dobrá matka." pěje herec na manželku samou chválu i po jednašedesáti letech soužití!

Olga s Ladislavem zplodili dva syny, Ivana Trojana jistě všichni znáte, je také slavným hercem a starší Ondřej je neméně úspěšný režisér. Manželům jejich děti i vnoučátka dělají jenom radost a jsou rádi, že je osud svedl dohromady.

Šťastná manželství jsou v rodu Trojanových už tradicí několik generací. Podle Ladislava je umění vybrat si správnou ženu do života dokonce dědičné. "Moji rodiče spolu byli celý život, oba synové mají skvělé ženy. Já mám s Olgou harmonický vztah už od první chvilky a to platí i teď po šedesáti letech," nešetří Trojan chválou na svou ženu. Po neúspěšných láskách našel herec spřízněnou duši, která o něj pečuje s láskou a něhou.