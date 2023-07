Zelenková, Rolins i Pilarová: Ladislav Štaidl měl slabost pro krásné zpěvačky

Charismatický Ladislav Štaidl se během své úspěšné kariéry dostal do hlavy nejedné slavné ženě. Kolegyně z umělecké branže střídal jako na běžícím pásu. Nevadil mu ani fakt, že je ženatý. Slabost měl zpravidla o populární zpěvačky.

Ladislav Štaidl byl dvakrát ženatý. Jeho první manželkou byla právnička Aňa, se kterou měl tři děti. Druhou jeho ženou se stala zpěvačka Iveta Bartošová. S tehdejší hvězdou pop music měl svého čtvrtého potomka syna Artura.

Aňa Štaidlová

Kdo by to byl řekl, že Štaidl bude své první ženě Aně zahýbat. Ze začátku to byla velká láska, producent musel Aňu dokonce přebrat Laďovi Kleinovi z Olympicu. Pohledná právnička Štaidlovi podlehla a vzala si ho po šestiletém vztahu. „Byla to báječná holka, a než nám dorostly děti, fungoval náš vztah bez větších potíží. Byla rozumná a inteligentní manželka, která nebyla ochotná rozbít rodinu na základě mých občasných avantýr,“prozradil otevřeně Štaidl ve své knize. Nakonec přece jen k rozvodu došlo. Hudební velikán prozradil, že na vině nebyl jen on. „Nezpůsobily ho jenom cizí ženy, ale únava a především alkohol. Přes veškeré mé snahy a pokusy, a za vydatné pomoci dětí, nebylo mé ženě pomoci. A tak se naše velká láska rozpustila jako kostka ledu v teplé vodě. Rychle a tiše, bez barvy a se zápachem špiritusu,“ odkryl tak alkoholismus své první manželky.

Dara Rolins

V době, kdy žil ještě s Annou, prožil vášnivý milostný románek s tehdy mladinkou Darou Rolins. „Nejprve mě to děvčátko uhranulo obrovskou dávkou muzikálnosti, později i nečekanou sexualitou,“ prozradil otevřeně Štaidl ve své knize Víno z hroznů. „V drážďanském hotelu mne vyvedla z míry Darinka. Po tom zážitku jsem nemohl nemyslet na Pitigrilliho román 18karátová panna, který, ač plný erotiky, poukazuje na mravní chaos začátku dvacátého století,“ nešetřil detaily. Sama Dara ovšem románek se Štaidlem razantně odmítá dodnes.

Jitka Zelenková

Za to zpěvačka Jitka Zelenková vztah se Štaidlem nepopírá. „Zpívat a pracovat jako posedlá, u moře opalovat své pěkné tělo a milovat se s člověkem, který vyhoví jejímu náročnému vkusu, to jsou její tři základní životní poslání. To všechno dělá ráda, dobře, se zaujetím a nasazením,“nešetřil chválou na Zelenkovou ve své knize. Společně prožili jedenáctiletý vztah. S půvabnou zpěvačkou ovšem nikdy netvořil oficiální pár. V jejich vztahu jim chyběla důležitá věc. „Aby mohl skončit happy endem nebo naopak velmi dramaticky, postrádal jeden důležitý aspekt – velkou a spalující lásku. A tak jsme se měli jenom velmi rádi a náš vztah byl založen na přátelství, společných profesních zájmech a samotě dlouhých zájezdů,“ přiznal.

Iveta Bartošová

Se svou druhou manžekou si Štaidl začal jak jinak než při práci. „Naše neopakovatelná láska se zrodila nečekaně a rychle na koncertním turné v Rakousku,“ v té době měli oba dva ještě jiné partnery. „Když se práce povedla a desky prodaly, letěli jsme třeba do Santa Fé, vykoupat se na Havaj, lyžovat do Aspenu v Coloradu, nebo k Mrtvému moři zabalit se do léčivého bahna,“ popsal z prvu spokojený život s Ivetou. „Jelikož to ale nebyl hollywoodský film, nemohlo to dopadnout dobře. Iveta mi začala komplikovat život chorobnou žárlivostí a já jsem stále častěji myslel na konec, ve skrytu duše jsem ale doufal, že nebude příliš brzy,“ odkryl příčinu druhého rozvodu.

Eva Pilarová

Slavnému milovníkovi žen neutekla ani Eva Pilarová. Do legendární zpěvačky se zamiloval v divadle Semafor. Jejich románek byl sice velmi krátký, za to ale intenzivní. Romantické chvíle prožili na exotické Kubě. „Klimatizace nefungovala, a proto jsme utíkali na balkon, s výhledem na potemnělé moře, které pár metrů od nás poctivě pracovalo na odlivu. Stejně pilní jsme byli i my, jako bychom cítili, že náš vztah je tropickým klimatem přesně determinován,“ odkryl detaily milostného vzplanutí Štaidl.