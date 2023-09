Velký skandál Květy Fialové: Při natáčení Prostřena se opila a byla agresivní

Je tomu už téměř šest let, kdy slavná herečka Květa Fialová odešla na druhý břeh a nechala tu smutné kolegy a přátele. Ona sama se však na smrt těšila a považovala ji za vysvobození. Do konce svých dní byla všemi milovaná za svoji vstřícnost a laskavost. Pár skandálů ovšem na kontě má.

V mládí patřila Květa Fialová mezi nejkrásnější herečky. Není tedy divu, že šla z role do role a muži na ni stáli frontu. Úspěch ale příliš neměli, protože Fialová nenáviděla sex a v podstatě muži opovrhovala. Mohlo za to doživotní trauma, které způsobili dva ruští vojáci na konci války, kteří herečku znásilnili a přitom jí drželi pistoli u hlavy.

„Zapomenout se na to nedá. Beru to tak, že byla taková doba. Za války se podobných situací dějí tisíce. Kdybyste jeli do Vietnamu, viděla byste, co je tam amerických dětí, důkazy toho, jak se američtí vojáci chovali k vietnamským ženám. Tak to za války je,“ prozradila před lety pro MF Dnes.

Po svém boku snesla pouze homosexuály

Od té doby nazývala muže poddruhem a po svém boku je snesla pouze v případě, že byli homosexuálové. I přes svůj odpor se Květa dvakrát vdala. Prvnímu manželovi však utekla, když zjistila, že po ní chce pravidelný sex, s druhým se už dokázala domluvit, aby byl svazek snesitelný pro něj i pro ni. Nakonec jí manžela vzala Alzheimerova choroba. Zemřel ve spánku roku 2009.

O několik let později postihla stejná choroba i samu Fialovou. Poslední dva a půl roku před smrtí to s ní už bylo neúnosné, proto byla umístěna do Alzheimercentra v Průhonicích. Do posledních chvil však žila divadlem a i návštěvám v ústavu se omlouvala, že už musí jít, protože má nástup na jeviště.

Jedním z posledních skandálů, o který se Květa Fialová postarala, bylo natáčení VIP verze Prostřena. Tam se prý tak opila, že urážela kolegy a byla dokonce i agresivní. Střihači tak měli hodně práce, aby díl s ní mohli vůbec dát do televize.

Při natáčení Prostřena byla opilá, vulgární a agresivní

„Sprostší, ordinérnější a opilejší osobu jsem snad za dobu, co pracuji na různých pořadech, nepoznala. Totálně se zbořila, vyřvávala hrubě, sprostě, vulgárně. Paní Konvalinková se ji snažila krotit, ale marně. Ta měla taky veselou náladu, ale uměla se ovládat. Harapes s Andresíkovou z toho byli hodně špatní,“ prozradil tenkrát pro AHA! zdroj ze zákulisí pořadu.

Sama Fialová se po natáčení přiznala, že si nic nepamatuje a že si myslí, že bylo všechno fajn. A pokud ne, že ji žádné negace nezajímají. Následující roky to s ní však už šlo jen z kopce. Naštěstí patřila mezi ty osoby, které se smrti nebály a dokonce se na ní těšila. Když tedy 26. září 2017 přišla, byla pro ni vysvobozením.